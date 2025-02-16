Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @livz_fitz.

Дивіться також Шукає скарби: дівчина показала, як заробляє тисячі доларів на продажі сміття

Серед непотрібних дрібничок вона знайшла неймовірну річ – дизайнерський годинник 1980-х років, який вартує сотні доларів. Детальніше про цю історію жінка розповіла у тіктоці.

За її словами, все почалося, коли одного дня вона зайшла у місцевий комісійний магазин й витратила 100 доларів на сумку з таємничим вмістом. Серед її останньої знахідки був годинник Gucci 11/12.

Довідка. Ця модель була дуже популярною у 1980-х роках. Покупці навіть вишиковувалися в черги біля магазинів, щоб її придбати.

Коли я дістала годинник, моє серце зупинилося, а руки затряслися,

– зазначила дівчина.

Що знайшла дівчина у секонді: дивіться відео

Завдяки досвіду роботи у компанії з виробництва розкішних годинників, американка знала, як розпізнати справжній виріб. Вона перевірила вигравіюваний логотип, номер SKU та інші ключові деталі, зокрема механізм під кришкою – він був справжнім.

"Я мріяла про нього багато років, але для студентки невеликий додатковий дохід завжди спокусливий. Коли приміряла годинник, він виявився затісним, і я зрозуміла, що це не моє", – розповіла Олівія.

Студентка вирішила виставити годинник на продаж за 650 доларів, сподіваючись, що одного дня придбає собі такий же.