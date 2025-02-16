Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Скільки грошей заробляє дівчина

23-річна мешканка Техасу зізналася, що нерідко знаходить доволі дорогі речі. Серед її найбільш дивовижних знахідок:

техніка Dyson і Apple,

одяг Calvin Klein,

кросівки Valentino.

За словами американки, у найкращі місяці вона заробляє на продажі сміття по 10 тисяч доларів, а в місяці гірші – по 500 доларів. Сумарна вартість знахідок може сягати 99 тисяч доларів.

Дівчина показала, як заробляє тисячі доларів на продажі сміття: дивіться відео

З чого усе почалося

За словами Елли, інтерес до "полювання за скарбами" виник у неї ще в підлітковому віці, коли вона натрапила на відео інших ентузіастів у YouTube. Згодом це хобі перетворилося для дівчини на роботу: тепер вона веде власні канали в соціальних мережах, де ділиться своїми знахідками. Її відео вже набрали мільйони переглядів, а сукупна аудиторія перевищила два мільйони підписників.

Її найдивовижнішою знахідкою була біля магазину косметики Sephora. У викинутому пакеті вона виявила:

елітну косметику,

парфумерію,

пилосос Dyson Airwrap вартістю близько 600 доларів.

Крім побутових і косметичних товарів, Еллі нерідко трапляються і фірмові речі від відомих брендів на кшталт Nike, Victoria's Secret, TK Maxx. Частину знахідок вона продає на своєму сайті.