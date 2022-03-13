Поставить себе цель и перевязывать раны: как действовать в плену, чтобы сохранить жизнь
Источник:телеграм Психологической поддержки
Гражданских людей берут в плен по разным причинам. Иногда враг нуждается в информации о местности или хочет проявить агрессию. Иногда захватчики используют пленников как живой щит.
Марта Пивоваренко – эксперт по нуждам психического здоровья – поделилась правилами, как вести себя в плену, чтобы спастись. Необходимо контролировать свои эмоции и не привлекать к себе лишнего внимания.
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Чтобы не попасть в плен, нельзя носить: военную или похожую на военную форму, камуфляж. Следует избегать символики на одежде. Лучше всего выглядеть максимально просто, чтобы не привлечь к себе лишнее внимание.
В плену может возникнуть неуправляемая реакция протеста. Тогда человек, удерживаемый в заложниках, пытается бежать и бросаться на террористов. Как правило, враг убивает бунтующего заложника. Это может произойти, даже если сначала убийство не планировали.
Как сохранить свою жизнь в плену
- Соблюдать покой. Не показывать страх. Не сопротивляться. Не вступать с террористами в разговор. Не пытаться пробовать у них сочувствие.
- Не нарушать правила, установленные террористами. Это может усугубить положение.
- Беспокоиться о физическом и психологическом состоянии. По возможности, соблюдать личную гигиену. Делать физические упражнения.
- Настроиться психологически на освобождение. Однако не забывать: мгновенно это, к сожалению, не произойдет.
- Притворяться не слишком далеким человеком. Без идеологии и четкой позиции.
- Не проявлять активности. Не говорить много и громко.
- Смотреть чуть-чуть в сторону, а не в глаза террористам. В то же время – избегать взгляда с позиции униженного. Это может спровоцировать злость.
- Заставлять себя есть.
- Пользоваться каждой возможностью сходить в туалет.
- Создавать возможный комфорт. В частности, обустроить место для сна.
- Не демонстрировать связь с другими пленниками.
- В случае штурма упасть на пол и закрыть голову руками. Занять позицию подальше от окон.
- Если получили ранения, остановить кровотечение, перевязав рану.
- Если террористы повесили бомбу, без паники голосом или движением руки сообщить об этом сотрудникам спецслужб.
- Отвечать на вопросы кратко и лаконично.
- Если берущий в плен хочет проявить агрессию, необходимо заставить себя ее принять.
- Помнить: дружба с палачом – невозможна.
- Не терять надежды.
- Задать себе цель: спастись, чтобы потом помочь наказать террористов.