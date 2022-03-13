Поставити собі ціль та перев'язувати рани: як діяти в полоні, щоб зберегти життя

Цивільних людей беруть у полон з різних причин. Іноді ворог потребує інформації про місцевість або хоче проявити агресію. Іноді загарбники використовують бранців як живий щит.

Марта Пивоваренко – експертка з потреб психічного здоров'я – поділилася правилам, як поводитися у полоні, аби врятуватися. Необхідно контролювати власні емоції та не привертати до себе зайвої уваги.

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Щоб не потрапити у полон, не можна носити: військову або схожу на військову форму, камуфляж. Варто уникати символіки на одязі. Найкраще – виглядати максимально просто, аби не привернути до себе зайву увагу.

У полоні може виникнути некерована реакція протесту. Тоді людина, яку утримують в заручниках, намагається бігти та кидатися на терористів. Як правило, ворог вбиває заручника, який бунтує. Це може статися навіть якщо спершу вбивство не планували.

Як зберегти своє життя у полоні