Поставити собі ціль та перев'язувати рани: як діяти в полоні, щоб зберегти життя
Джерело:телеграм Психологічної підтримки
Цивільних людей беруть у полон з різних причин. Іноді ворог потребує інформації про місцевість або хоче проявити агресію. Іноді загарбники використовують бранців як живий щит.
Марта Пивоваренко – експертка з потреб психічного здоров'я – поділилася правилам, як поводитися у полоні, аби врятуватися. Необхідно контролювати власні емоції та не привертати до себе зайвої уваги.
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Щоб не потрапити у полон, не можна носити: військову або схожу на військову форму, камуфляж. Варто уникати символіки на одязі. Найкраще – виглядати максимально просто, аби не привернути до себе зайву увагу.
У полоні може виникнути некерована реакція протесту. Тоді людина, яку утримують в заручниках, намагається бігти та кидатися на терористів. Як правило, ворог вбиває заручника, який бунтує. Це може статися навіть якщо спершу вбивство не планували.
Як зберегти своє життя у полоні
- Дотримуватися спокою. Не показувати страху. Не чинити опору. Не вступати з терористами у розмову. Не намагатися пробувати у них співчуття.
- Не порушувати правил, які встановили терористи. Це може погіршити становище.
- Турбуватися про фізичний та психологічний стан. За можливості, дотримуватися особистої гігієни. Робити фізичні вправи.
- Налаштуватися психологічно на звільнення. Однак не забувати: миттєво це, на жаль, не станеться.
- Вдавати з себе не надто далеку людину. Без ідеології та чіткої позиції.
- Не проявляти активність. Не говорити багато та голосно.
- Дивитися трохи в сторону, а не в очі терористам. Водночас – уникати погляду з позиції приниженого. Це може спровокувати агресію.
- Змушувати себе їсти.
- Користатися кожною можливістю сходити в туалет.
- Створювати собі можливий комфорт. Зокрема, облаштувати місце для сну.
- Не демонструвати зв'язок з іншими полоненими.
- У випадку штурму впасти на підлогу й закрити голову руками. Зайняти позицію якнайдалі від вікон.
- Якщо отримали поранення, зупинити кровотечу, перев'язавши рану.
- Якщо терористи повісили бомбу, без паніки голосом або рухом руки повідомити про це співробітників спецслужб.
- Відповідати на питання коротко й лаконічно.
- Якщо той, хто бере в полон, хоче проявити агресію, необхідно змусити себе її прийняти.
- Пам'ятати: дружба з катом – неможлива.
- Не втрачати надії.
- Поставити собі ціль: врятуватися, щоб потім допомогти покарати терористів.