Командиры и начальники (российских оккупантов – 24 канал) во время "специальной военной операции" доводят своих подчиненных до суицидов.

"Уставшие" навсегда

Несмотря на большое количество нежелающих вести боевые действия среди военнослужащих вооруженных сил российской федерации, командование наплевало на их мнения и отправляет людей под разными предлогами на явно убийственные штурмы позиций Вооруженных Сил Украины.

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Кроме того, даже находясь на передовой, военнослужащие испытывают огромный стресс в связи с постоянным ожиданием прилета артиллерийского снаряда. Все это приводит к нервным срывам в рядах вооруженных сил русской федерации.



Истощенные российские оккупанты все чаще накладывают на себя руки / Фото "День за днем"

Так, на прошлой неделе военнослужащий 25 отдельной мотострелковой бригады (военная часть 11202, луга) тамкамазян, находясь в состоянии сильнейшего эмоционального напряжения, покончил с собой, взорвав гранату на одной из позиций в Харьковской области.

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