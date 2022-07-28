Операція "самоліквідація": як окупанти вирішили зекономити набої ЗСУ

Командири та начальники (російських окупантів – 24 канал) під час “спеціальної військової операції” доводять своїх підлеглих до суїцидів.

"Втомлені" назавжди

Незважаючи на велику кількість неохочих вести бойові дії серед військовослужбовців збройних сил російської федерації, командування начхало на їхні думки та відправляє людей під різними приводами на явно вбивчі штурми позицій Збройних Сил України.

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Крім того, навіть не перебуваючи на передовій, військовослужбовці відчувають величезний стрес у зв'язку з постійним очікуванням прильоту артилерійського снаряда. Все це призводить до нервових зривів у лавах збройних сил російської федерації.



Виснажені російські окупанти дедалі частіше накладають на себе руки / Фото "День за днем"

Так, минулого тижня військовослужбовець 25 окремої мотострілецької бригади (військова частина 11202, луга) тамкамазян, перебуваючи в стані найсильнішої емоційної напруги, наклав на себе руки, підірвавши гранату на одній з позицій у Харківській області.

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