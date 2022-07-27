Зміїний: друга серія

Після того, як ЗСУ завдали першого удару по острову Зміїний, і дурню було зрозуміло, що будь-який контингент на цьому клаптику суші посеред Чорного моря – самогубці. Адже вони перебувають під повним вогневим контролем ЗСУ.

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Але російське командування не розуміло цього чи відмовлялося розуміти, відправляючи своїх солдатів-самогубців два місяці поспіль по суті на розстріл. І чим усе скінчилося? Цілком очікуваним і прогнозованим "жестом доброї волі".

Аналогічна ж зараз ситуація на правобережній частині Херсонської області, адже ЗСУ цілком дохідливо продемонстрували минулого тижня, що основні мости, які пов'язують лівий берег Херсонщини з правим, – під вогневим контролем української артилерії. І ми ці мости руйнуватимемо. А поки що не зруйнували – скористайтеся для виведення військ з правого берега, згідно з "жестом доброї волі".

Адже зруйновані мости – це не лише порушення постачання російських окупаційних військ, а й відсутність шляхів для втечі. А без постійних постачань боєприпасів, техніки, паливно-мастильних матеріалів, підкріплень російські окупаційні війська не зможуть протриматися довго навіть в обороні. Тобто ті російські підрозділи, які залишаються на правому березі, по суті є самогубцями. Причому якщо з острова Зміїний смертничків хоча б евакуювали, то тут евакуація багатотисячного контингенту буде дуже проблематичною, якщо не сказати більше – нереальною.

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І що ми бачимо? Російське командування ухвалило як завжди найгірше для своїх військовослужбовців рішення і навіть гірше за гірше. Адже воно не лише залишило контингент російських окупаційних військ на правому березі, а й почало зводити понтонні переправи!

Так, цього тижня через Мелітополь на Херсон пройшов понтонний підрозділ російських окупаційних військ чисельністю 45 одиниць техніки. У районі Антонівського мосту розпочато укріплювальні берегові роботи зі зведення понтонної переправи через Дніпро.

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У Херсоні були помічені в районі морського порту зібрані ланки понтонних переправ довжиною 50 – 60 метрів. Також у районі річки Конка фіксувалися ланки, які мають компенсувати втрату Антонівського залізничного мосту. Зведено переправу через річку Інгулець у районі Даріївського мосту.

Зрозуміло, ці переправи не стоятимуть без діла, адже командування російських окупаціних військ планує найближчим часом посилити правобережне угруповання підрозділів тульської 106 ВДД, бурятської 11 ОДШБр і читинської 29 армії.

А тепер просто згадайте, як ці красені зводили понтонну переправу через Сіверський Донець, де за добу угробили батальйонно-тактичну групу та понад 80 одиниць техніки під щільним, високоточним артилерійським вогнем ЗСУ. Розумієте, чому я порівнюю Херсонщину зі Зміїним? Далі буде!

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