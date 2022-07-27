Дніпро може стати Стіксом

Ширина Дніпра там, в залежності від того, де росіяни почнуть будувати понтонні мости, – від 400 до 900 метрів (не плутати з шириною самого моста у 1300+ метрів).

Цікаве Фестиваль похоронок: куди у росії повертається найбільше пакетів з України

Звичайно, що російські інженери вже підбирали, де ставити майбутні мости. Так само ЗСУ знає приблизно, де зручніше за інших ставити понтонні мости чи робити переправи.

Караються, мучаться, але не каються

Тобто логічно було б відмовитись від цього і закріпитись на одному березі Дніпра, але це ж росіяни + це відмова від міфічного наступу на Миколаїв – Одесу + фалічний символ Херсона для них. Тому, швидше за все, не відступлять, хоча з-під Києва пішли самі – тобто тупі-тупі, але ухвалюють розумні рішення.

Радимо Чому геноцид українців став можливим у 21 столітті

Але, знаючи росіян, вони будуть налагоджувати мости, будуть втрачати свої інженерні підрозділи. Готуємось до красивих відео атак на понтони. Ще глянемо, наскільки легко прокласти понтони чи організувати переправу через Дніпро. Такі собі інженерно-військові шахи.

Актуальне – момент влучання ракет ЗСУ по Антонівському мосту в Херсоні: дивіться відео