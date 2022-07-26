Про це повідомив військовий оглядач Денис Попович. За його словами, потужності HIMARS достатньо, щоб пошкодити побудовані переправи росіян.

До речі Через "успіхи" російської армії від неї відвертаються навіть симпатики: приклад Кіссинджера

"Спонукати росіян до виконання "жесту доброї волі"

Попович зазначив, що напередодні окупанти почали будівництво понтонної переправи біля Дар'ївського мосту через Інгулець. Так вони намагаються забезпечити логістику, адже цей міст був пошкоджений HIMARS.

Можна очікувати, що найближчим часом може буде завдано повторного удару по цих переправах. Зокрема, буде зруйновано понтонний міст, який зараз наводиться,

– сказав військовий експерт.

Так, за його словами, ЗСУ продемонструють росіянам, що ці об'єкти перебувають під контролем української армії, спонукаючи їх до виконання "жесту доброї волі" вже щодо правого берега Дніпра в Херсонській області.

ЗСУ можуть знову вдарити по переправах окупантів на Херсонщині: дивіться відео

Як окупанти намагаються поповнити свою боєздатність

Армія рф, за словами військового експерта, хочуть налагодити постачання боєкомплектів, що було ускладнено через пошкоджені мости.

Ми бачимо або чуємо про те, що вони (росіяни – 24 канал) намагаються використовувати гуманітарні вантажі під перевезення боєкомплекту,

– заявив Попович.

Крім того, додав він, окупанти стараються відсунути склади за межі дії HIMARS. А також росіяни розносять їх по лінії фронту, роблячи більш компактними, щоб ускладнити виявлення і подальше знищення.

Попович зауважив, що лише час покаже – наскільки ці дії ворога будуть ефективними.

Зверніть увагу! Реактивні системи залпового вогню HIMARS дуже допомагають нищити ворога на фронті. Завдяки їм у повітря злетіли вже 50 російських складів.

Ситуація на Півдні України: що відомо

Українська авіація 7 разів вдарила по росіянах на Півдні. Внаслідок атак ворог втратив майже пів сотні одиниць особового складу та понад 10 одиниць техніки.

Аналітики з Інституту вивчення війни вважають, що окупанти очікують на контрнаступ українських сил. Вони зміцнюють зайняті раніше позиції у Запорізькій та Херсонській областях.

Російські загарбники дуже хочуть втримати свій херсонський плацдарм та не втратити єдиний окупований ними обласний центр. Тому путінські ординці вирішили закрити в'їзд до Херсона.

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