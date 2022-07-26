Кіссинджер передумав

Яскравим прикладом цього є ексдержсекретар США Генрі Кіссинджер, який раптово змінив свою риторику щодо України та її війни про російських загарбників. Про це 24 каналу розказав російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Він зауважив, що протягом останніх 10 – 15 років Кіссинджер був класичним "путін-ферштейнером". Він критикував розширення НАТО, був прибічником ідеї "фінляндизації" України, хоч після рішення Фінляндії про вступ до Альянсу цей термін різко змінив своє значення, та навіть пропонував нашій державі поступитися територіями в обмін на "мир" на форумі у Давосі.

Однак у своєму нещодавньому інтерв'ю Кіссинджер заявив, що тоді його неправильно зрозуміли. Він сказав, що пропонував абсолютно інше рішення – те, з яким зараз згоден і президент Зеленський.

Так, колишній держсекретар Сполучених Штатів повторив ту формулу, яка збігається з офіційною позицією Заходу. Згідно з нею, припинення вогню можливе лише тоді, коли російські війська відійдуть на лінію 22 лютого, а після цього можна почати переговори.

Єдина гарантія безпеки для України – членство в НАТО

Але Кіссинджер не зупинився й на цьому. Розуміючи, що найболючішим питанням у такому сценарії є безпекові гарантії для України, він висунув чітке рішення. Такими гарантіями він бачить переозброєння нашої держави сучасною зброєю, а також продовження тісної співпраці з НАТО, якщо не повноцінне членство в Альянсі.

Перекладаючи на просту мову, він сказав так – де-факто гарантією є сьогоднішні стосунки з НАТО, які є фактично союзницькими, і якщо треба – їхнє юридичне оформлення. Це колосальна зміна парадигми,

– пояснив Піонтковський.

Він додав, що раніше у США боялися вступу України в НАТО, бо не хотіли брати на себе обов'язки щодо 5-ої статті, а отже й відправляти американських солдатів, які помирали б в Україні. Такий сценарій абсолютно не сподобався б американським виборцям.

"Але яку нову стратегічну істину відкрили минулі 5 місяців війни, що змусили серйозних західних експертів кардинально змінити думку – виявилося, що помирати американцям не потрібно. Україна сама здатна себе захистити. Що необхідно – це постачання сучасного озброєння", – продовжив публіцист.

Але постачати його потрібно не так, як зараз – по "чайній ложці", постійно змінюючи рішення. Необхідне абсолютне забезпечення зброєю свого юридично оформленого союзника НАТО.

Піонтковський вважає, що Кіссинджер та всі інші зрозуміли, що членство в НАТО означатиме набагато серйозніші обов'язки. Але водночас ці обов'язки – це постачання зброї та розвідувальна підтримка.

Мені здається, цю позицію, яку я називаю "формулою Кіссінджера", повинні взяти на озброєння українська дипломатія та українське керівництво,

– вважає він.

На переконання публіциста, з наближенням зими тиск Заходу на Україну щодо припинення вогню буде посилюватися, а нам потрібно зайняти чітку позицію. Мовляв, ми готові піти на зустріч, але лише за умови повної гарантії безпеки. А як справедливо сказав Кіссинджер, єдиною такою гарантією може бути повноцінне членство України в НАТО.

"Це реальний шанс, якщо такі люди як Кіссінджер про це говорять, значить західне суспільство для цього дозріло. І воно дуже хотітиме припинення вогню, а от Україна піде на це лише "за умови", – додав Піонтковський.

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