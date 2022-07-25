Ракети "Нептун" потребують того, щоб їх почали активно виробляти. Вже навіть вивчалися можливості, щоб кінцева збірка була десь не в Україні, а потім їх привозили. Про це в ефірі 24 каналу розповів директор Центру досліджень армії Валентин Бадрак.
Важливо Військовий КамАЗ росіян переїхав легковик з дитиною на Запоріжжі: ніхто не вижив
За його словами, ми отримали береговий ракетний комплекс з Данії, який там був знятий з озброєння ще у 2003 році. Цей комплекс є потужною, але вже застарілою зброєю, що вироблялася в 70-х роках минулого століття. Має дальність у 120 – 130 кілометрів, тобто дістати до бази флоту неспроможний. Проте "Нептун" був би спроможний.
Я переконаний в тому, що вони ("Нептуни" – 24 канал) вже виробляються. І переконаний в тому, що одного дня ми дізнаємося про потужний удар: "на повну відстань ракети "Нептун" була вражена чергова ціль". Така, як флагман російського чорноморського флоту крейсер "москва", який потопили 2 ракети "Нептун",
– зазначив Валентин Бадрак.
За його словами, Україна довела, що має потужні ракетні технології й потужну ракетну зброю. Але зробити її буде не так просто з огляду на те, що є виробництво, а також певний процес і цикл.
"Якщо ми кажемо про подальші дії, то я переконаний в тому, що Україна зараз почала розробляти й свій власний зенітно-ракетний комплекс. А також розробляє покращену ракету на базі ракети "Нептун", – повідомив директор Центру досліджень армії.
Все, що ми можемо зробити, – це не "сьогодні", а десь "завтра". Саме тому нам потрібні в повітрі NASAMS системи, на землі оперативно-тактичні ракети ATACMS для пускових установок HIMARS. Й безумовно літаки,
– пояснив Валентин Бадрак.
Він повідомив, що палата представників США розглянула питання літаків й виступила за виділення 100 мільйонів доларів з бюджету наступного 2023 року. Для того, щоб українські пілоти могли навчатися керувати певною авіацією.
Валентин Бадрак акцентував, що Україну підтримують і надають їй зброю, проте дуже поступово. Щоб ми не могли швидко й оперативно зробити активну контрнаступальну операцію.
"Тому що значна кількість країн НАТО, зокрема Німеччина, Франція, Італія і ще деякі інші, не бажають зміни політичного ладу в росії й не бажають ліквідації злочинного путінського режиму", – розповів Бадрак. За його словами, їм достатньо щоб було якесь перемирʼя.
Дивіться відео про зброю та захист від російських військ:
Останні новини щодо НАТО
- НАТО продовжить допомагати Україні протистояти російській агресії. У майбутньому альянс надасть комплексний пакет допомоги. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, союзники надаватимуть значну військову та фінансову допомогу Україні.
- У болгарській акваторії Чорного моря відбуваються щорічні військові навчання НАТО – "Бриз". Участь у навчаннях беруть 11 країн НАТО.
- Філіп Брідлав, котрий був верховним головнокомандувачем об'єднаних збройних сил НАТО в Європі, висловив своє припущення. Він вважає, що Україна може завдати нищівного удару по кремлю. А допоможуть їй у цьому "Гарпуни".