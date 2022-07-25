Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу Україні.

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Зокрема, НАТО надасть:

  • засоби безпечного зв'язку,
  • пальне,
  • медичне приладдя та захисні жилети,
  • обладнання проти мін, хімічних та біологічних загроз,
  • а також сотні портативних систем боротьби з дронами.

У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянської епохи до сучасного обладнання НАТО, покращити оперативну сумісність та зміцнити її інститути оборони та безпеки,
– наголосив Столтенберг.

У Мадриді лідери НАТО також домовилися про значне посилення нашої оборони та стримування, щоб відповісти на нові реалії безпеки. Це означатиме:

  • посилення нашої першої лінії оборони,
  • вдосконалення бойових груп у східній частині НАТО,
  • збільшення чисельності сил швидкого реагування до понад 300 тисяч осіб.

"Ми також зміцнимо нашу здатність надавати підкріплення, в тому числі шляхом збільшення кількості техніки передового розгортання та військових поставок. Ми збільшимо здатність розгортати сили на передовій, такі як протиповітряна оборона, зміцнимо командування та управління, а також просуваємо плани оборони, за допомогою сил, призначених для захисту конкретних союзників", – підсумував він.

Які дрони потрібні нашим ЗСУ

Боєць підрозділу розвідки батальйону Дніпро-1 Олексій Рибалка розповів, що волонтерам варто звернути увагу на 2 дрони, які прекрасно допоможуть нищити російських окупантів:

  • DJI Mavic 3;
  • Autel 640T.

В першого дрона чудова камера та відмінні політні характеристики. Другий – з тепловізором, тому він закриває завдання щодо нічної роботи.

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