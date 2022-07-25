Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу Україні.
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Зокрема, НАТО надасть:
- засоби безпечного зв'язку,
- пальне,
- медичне приладдя та захисні жилети,
- обладнання проти мін, хімічних та біологічних загроз,
- а також сотні портативних систем боротьби з дронами.
У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянської епохи до сучасного обладнання НАТО, покращити оперативну сумісність та зміцнити її інститути оборони та безпеки,
– наголосив Столтенберг.
У Мадриді лідери НАТО також домовилися про значне посилення нашої оборони та стримування, щоб відповісти на нові реалії безпеки. Це означатиме:
- посилення нашої першої лінії оборони,
- вдосконалення бойових груп у східній частині НАТО,
- збільшення чисельності сил швидкого реагування до понад 300 тисяч осіб.
"Ми також зміцнимо нашу здатність надавати підкріплення, в тому числі шляхом збільшення кількості техніки передового розгортання та військових поставок. Ми збільшимо здатність розгортати сили на передовій, такі як протиповітряна оборона, зміцнимо командування та управління, а також просуваємо плани оборони, за допомогою сил, призначених для захисту конкретних союзників", – підсумував він.
Які дрони потрібні нашим ЗСУ
Боєць підрозділу розвідки батальйону Дніпро-1 Олексій Рибалка розповів, що волонтерам варто звернути увагу на 2 дрони, які прекрасно допоможуть нищити російських окупантів:
- DJI Mavic 3;
- Autel 640T.
В першого дрона чудова камера та відмінні політні характеристики. Другий – з тепловізором, тому він закриває завдання щодо нічної роботи.
У росіян багато небезпечних дронів – аеророзвідник Олексій Рибалка: дивіться відео