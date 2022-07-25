Про це заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг. За його словами, союзники продовжать надавати значну військову та фінансову допомогу Україні.

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Зокрема, НАТО надасть:

засоби безпечного зв'язку,

пальне,

медичне приладдя та захисні жилети,

обладнання проти мін, хімічних та біологічних загроз,

а також сотні портативних систем боротьби з дронами.

У довгостроковій перспективі ми допоможемо Україні перейти від обладнання радянської епохи до сучасного обладнання НАТО, покращити оперативну сумісність та зміцнити її інститути оборони та безпеки,

– наголосив Столтенберг.

У Мадриді лідери НАТО також домовилися про значне посилення нашої оборони та стримування, щоб відповісти на нові реалії безпеки. Це означатиме:

посилення нашої першої лінії оборони,

вдосконалення бойових груп у східній частині НАТО,

збільшення чисельності сил швидкого реагування до понад 300 тисяч осіб.

"Ми також зміцнимо нашу здатність надавати підкріплення, в тому числі шляхом збільшення кількості техніки передового розгортання та військових поставок. Ми збільшимо здатність розгортати сили на передовій, такі як протиповітряна оборона, зміцнимо командування та управління, а також просуваємо плани оборони, за допомогою сил, призначених для захисту конкретних союзників", – підсумував він.

Які дрони потрібні нашим ЗСУ

Боєць підрозділу розвідки батальйону Дніпро-1 Олексій Рибалка розповів, що волонтерам варто звернути увагу на 2 дрони, які прекрасно допоможуть нищити російських окупантів:

DJI Mavic 3;

Autel 640T.

В першого дрона чудова камера та відмінні політні характеристики. Другий – з тепловізором, тому він закриває завдання щодо нічної роботи.

Зверніть увагу! Мінцифри та ЗСУ створили проєкт "Армія дронів". Тут збирають кошти на системну закупівлю дронів, ремонт, заміну та навчання пілотів. Це допоможе українським військовим ще краще стежити за діями окупантів на всій лінії фронту.

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