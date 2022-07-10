Та на цьому наші люди не зупиняються і продовжують збирати гроші на різні проєкти для нашої армії. Про нову активність повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

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За тиждень – 400 мільйонів гривень

Проєкт UNITED24, який створили заради збору коштів для України та допомоги, також збирає гроші для "Армії дронів". Як повідомив Федоров, за тиждень зібрали 400 мільйонів гривень.

І це тільки початок. Ми допоможемо нашим героям зі ЗСУ системно отримувати дрони для всіх ліній боротьби. Ви не уявляєте цінність свого внеску в перемогу,

– сказав Федоров.

Він подякував українцям від всієї команди.

Проєкт "Армія дронів"

Мета "Армії дронів" – не тільки зібрати гроші на професійні військові дрони. U24 закликає передати на службу ЗСУ і звичайні безпілотники, які раніше могли фільмувати краєвиди. Федоров, як доказ їх користі, наводить слова співзасновника української компанії DroneUA Валерія Яковенка в ЗМІ.

Тут важлива швидкість обміну інформацією між полем та Генштабом, щоб рішення ухвалювалися практично миттєво,

– сказав він.

Федоров закликав не забувати про те, що весь світ, хто б де не був, може долучитися до створення першої "Армії дронів" у світі. Посилання для донатів – u24.gov.ua/uk/dronation

Платформа UNITED24

Об'єднання створили заради того, щоб об'єднати не лише українців, але й весь світ заради допомоги. Першим амбасадором став наш легендарний футболіст Андрій Шевченко. Також амбасадоркою UNITED24 стала Еліна Світоліна, наша відома й дуже успішна тенісистка. Разом з Андрієм Шевченком, вона працюватиме, щоб залучити нову підтримку для нашої держави.

Президент за підсумками двох місяців роботи платформи розповідав, що за цей час завдяки участі людей із десятків країн вдалося зібрати на потреби України понад два мільярди гривень. Це не тільки допомога нашим оборонцям, а й внески на розмінування, на гуманітарні потреби. Він особисто подякував за приєднання до роботи United24 як амбасадора Лієву Шрайберу, дуже відомому актору. Він – співзасновник доброчинної організації BlueCheck.

Донатять українці й різним волонтерським об'єднанням. Те, що вразило весь світ – як ми зібрали на "Байрактари" за запитом Сергія Притули. Згодом команія заявила, що віддасть безпілотники безкоштовно. Щодо того, куди тепер спрямувати ці гроші, Притула радився з міністром оборони Олексієм Резніковим.

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