Про її роботу розповів президент Володимир Зеленський у зверненні за 5 липня. Він наголосив, що вже вдалось зібрати понад два мільярди гривень, інформує 24 канал.

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Підбивали підсумки двох місяців роботи державної благодійної платформи United24. За цей час завдяки участі людей із десятків країн вдалося зібрати на потреби України понад два мільярди гривень. Це не тільки допомога нашим оборонцям, а й внески на розмінування, на гуманітарні потреби,

– зазначив президент.

Він особисто подякував за приєднання до роботи United24 як амбасадора Лієву Шрайберу, дуже відомому актору. Він – співзасновник доброчинної організації BlueCheck. Вона профінансувала програми з психологічної підтримки та евакуації понад двадцяти тисяч дітей-сиріт з інтернатів та дитячих будинків Харківської, Дніпропетровської, Чернігівської, Одеської областей.

Також організація Лієва допомагає й родинам переселенців у Львові. Тепер він разом з Андрієм Шевченком, з Еліною Світоліною працюватиме на гуманітарному напрямку.

Що ще казав президент у зверненні

Володимир Зеленський пригадав, що у ніч на 5 липня майже по всій території України оголосили повітряну тривогу. Зеленський зауважив, що не варто себе накручувати та шукати логіку у діях терористів. Український лідер наголосив: російська армія не робить ніяких пауз. Вона має одне завдання – забрати життя людей.

Згадав президент й про нашумілу та болючу тему за сьогодні – обмеження на виїзд для військовозобов'язаних. Зеленський попросив не ухвалювати без нього рішень й чекає доповіді військових. У ЗСУ повідомили про те, що військовозобов'язані зможуть пересуватися між областями лише при наявності спеціального дозволу. Це правило діяло й раніше, але ніхто не розуміє його трактування.

Також Володимир Зеленський коментував загрозу нападу Білорусі на Україну. Український президент сподівається, що цього не станеться. Зеленський наголосив, що з території Білорусі прилетіли багато ракет різних калібрів, які завдали страждань українському народу. Якщо армія Білорусі переступить кордон, то зле від цього буде тільки їм.

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