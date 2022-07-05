О ее работе рассказал президент Владимир Зеленский в обращении 5 июля. Он отметил, что уже удалось собрать более двух миллиардов гривен, сообщает 24 канал.

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Подводили итоги двух месяцев работы государственной благотворительной платформы United24. За это время благодаря участию людей из десятков стран удалось собрать на нужды Украины более двух миллиардов гривен. Это не только помощь нашим защитникам, но и взносы на разминирование, на гуманитарные нужды,

– отметил президент.

Он лично поблагодарил за присоединение к работе United24 как посла Лева Шрайбера, очень известного актера. Он – соучредитель благотворительной организации BlueCheck. Она профинансировала программы психологической поддержки и эвакуации более двадцати тысяч детей-сирот из интернатов и детских домов Харьковской, Днепропетровской, Черниговской, Одесской областей.

Также организация Лева помогает и семьям переселенцев во Львове. Теперь он вместе с Андреем Шевченко, с Элиной Светолиной будет работать на гуманитарном направлении.

Что еще говорил президент в обращении

Владимир Зеленский напомнил, что в ночь на 5 июля почти по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Зеленский отметил, что не стоит накручивать себя и искать логику в действиях террористов. Украинский лидер подчеркнул: российская армия не совершает никаких пауз. У нее есть одна задача – унести жизнь людей.

Вспомнил президент и нашумевшую и болезненную тему за сегодня – ограничение на выезд для военнообязанных. Зеленский попросил не принимать без него решений и ждет доклада военных. В ВСУ сообщили о том что военнообязанные смогут передвигаться между областями только при наличии специального разрешения. Это правило действовало и раньше, но никто не понимает его трактовку.

Также Владимир Зеленский комментировал угрозу нападения Беларуси на Украину. Украинский президент надеется, что этого не произойдет. Зеленский подчеркнул, что с территории Беларуси прилетело много ракет разных калибров, которые нанесли страдания украинскому народу. Если армия Беларуси переступит границу, то плохо от этого будет только им.

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