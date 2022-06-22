Вони чудово підходять проти неброньованих цілей і піхоти, а також можуть навіть замінити артилерію. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

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За його словами, якщо говорити про такого роду безпілотники, вони дуже ефективні у боротьбі з ворогом.

Переваги смертоносних дронів

Вони можуть віддалено вражати ціль у радіусі від 10 до 40 кілометрів.

Ці системи – нескладні у використанні, не потрібно тривалого часу, щоб навчитись ними керувати.

По-третє, вони дешевші, ніж артилерійські снаряди чи системи.

"Ціна Switchblade-300 складає приблизно 6 тисяч доларів. Це не 6 мільйонів, коли мовиться про серйозні системи озброєння", – пояснив Мусієнко.

Крім цього, ці дрони мають різні модифікації. Ними можна знищувати як живу силу противника, або ж бити по командних пунктах. Також можна знищувати бронетехніку.

Можна сказати, що ці безпілотники можуть на певний час компенсувати або замінити легку артилерію,

– наголосив Мусієнко.

Крім цього, як додав фахівець, якщо на територію Росії залітають наші безпілотники, то тоді у ворога великі проблеми з обороною.

Інші особливості дронів-камікадзе

Цей дрон – невеликий, малопомітний та безкомпромісно точний. Це баражуючий боєприпас, який здатен не просто знайти ціль, а й навіть переслідувати її, допоки не знищить.

Хоч і важить він лише 2,5 кілограма, але може розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину і перебувати у повітрі до 15 хвилин.

Для запуску потрібна лише одна людина. Принцип схожий до міномета – зі спеціальної пускової коробки.

Увага! Відомо, що станом на 24 травня Україна отримала вже понад 700 таких дронів-камікадзе.

Успішне застосування дронів

Оператори ССО України опанували ще один вид новітнього озброєння. Прикладом цього є феєричне знищення ворожого танку разом із живою силою противника за допомогою безпілотника, оснащеного вибухівкою.

За даними наших воїнів, на одній із позицій російські окупанти вирішили перепочити та спокійно розпити спиртне. Для місця відпочинку обрали броню свого танку.

Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат.

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