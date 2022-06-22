Вони чудово підходять проти неброньованих цілей і піхоти, а також можуть навіть замінити артилерію. Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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За його словами, якщо говорити про такого роду безпілотники, вони дуже ефективні у боротьбі з ворогом.
Переваги смертоносних дронів
- Вони можуть віддалено вражати ціль у радіусі від 10 до 40 кілометрів.
- Ці системи – нескладні у використанні, не потрібно тривалого часу, щоб навчитись ними керувати.
- По-третє, вони дешевші, ніж артилерійські снаряди чи системи.
"Ціна Switchblade-300 складає приблизно 6 тисяч доларів. Це не 6 мільйонів, коли мовиться про серйозні системи озброєння", – пояснив Мусієнко.
Крім цього, ці дрони мають різні модифікації. Ними можна знищувати як живу силу противника, або ж бити по командних пунктах. Також можна знищувати бронетехніку.
Можна сказати, що ці безпілотники можуть на певний час компенсувати або замінити легку артилерію,
– наголосив Мусієнко.
Крім цього, як додав фахівець, якщо на територію Росії залітають наші безпілотники, то тоді у ворога великі проблеми з обороною.
Інші особливості дронів-камікадзе
Цей дрон – невеликий, малопомітний та безкомпромісно точний. Це баражуючий боєприпас, який здатен не просто знайти ціль, а й навіть переслідувати її, допоки не знищить.
Хоч і важить він лише 2,5 кілограма, але може розвивати швидкість до 160 кілометрів на годину і перебувати у повітрі до 15 хвилин.
Для запуску потрібна лише одна людина. Принцип схожий до міномета – зі спеціальної пускової коробки.
Успішне застосування дронів
- Оператори ССО України опанували ще один вид новітнього озброєння. Прикладом цього є феєричне знищення ворожого танку разом із живою силою противника за допомогою безпілотника, оснащеного вибухівкою.
- За даними наших воїнів, на одній із позицій російські окупанти вирішили перепочити та спокійно розпити спиртне. Для місця відпочинку обрали броню свого танку.
- Сучасний безпілотник-камікадзе, оснащений потужною вибухівкою, влетів прямо в танк, завдавши противнику непоправних втрат.
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