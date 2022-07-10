Но на этом наши люди не останавливаются и продолжают собирать деньги на разные проекты для нашей армии. О новой активности сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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За неделю – 400 миллионов гривен

Проект UNITED24, который был создан для сбора средств для Украины и помощи, также собирает деньги для "Армии дронов". Как сообщил Федоров, за неделю собрали 400 миллионов гривен.

И это только начало. Мы поможем нашим героям из ВСУ системно получать дроны для всех линий борьбы. Вы не представляете ценность своего вклада в победу,

– сказал Федоров.

Он поблагодарил украинцев всю команду.

Проект "Армия дронов"

Цель "Армии дронов" – не только собрать деньги на профессиональные военные дроны. U24 призывает передать на службу ВСУ и обычные беспилотники, которые раньше могли снимать виды. Федоров как доказательство их пользы приводит слова соучредителя украинской компании DroneUA Валерия Яковенко в СМИ.

Здесь важна скорость обмена информацией между полем и Генштабом, чтобы решения принимались практически мгновенно,

– сказал он.

Федоров призвал не забывать о том, что весь мир, кто бы ни был, может приобщиться к созданию первой "Армии дронов" в мире. Ссылки для донатов – u24.gov.ua/ru/dronation

Платформа UNITED24

Объединения создали ради того, чтобы объединить не только украинцев, но и весь мир ради помощи. Первым послом стал наш легендарный футболист Андрей Шевченко. Также послом UNITED24 стала Элина Свитолина, наша известная и очень успешная теннисистка. Вместе с Андреем Шевченко она будет работать, чтобы привлечь новую поддержку для нашего государства.

Президент по итогам двух месяцев работы платформы рассказывал, что за это время, благодаря участию людей из десятков стран, удалось собрать на нужды Украины более двух миллиардов гривен. Это не только помощь нашим защитникам, но и взносы на разминирование, гуманитарные нужды. Он лично поблагодарил за присоединение к работе United24 как посла Лиева Шрайбера, очень известного актера. Он – соучредитель благотворительной организации BlueCheck.

Донатят украинцы и разным волонтерским объединениям. То, что поразило весь мир – как мы собрали на "Байрактары" по запросу Сергея Притулы. Впоследствии компания заявила, что отдаст беспилотники бесплатно. Насчет того, куда теперь направить эти деньги, Притула советовался с министром обороны Алексеем Резниковым.

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