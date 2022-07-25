Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь Украине.

Важно Вооруженные силы Польши укрепляют: как на планы власти реагирует общество

В частности, НАТО предоставит:

средства безопасной связи,

горючее,

медицинские принадлежности и защитные жилеты,

оборудование против мин, химических и биологических угроз,

а также сотни портативных систем борьбы с дронами.

В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советской эпохи к современному оборудованию НАТО, улучшить оперативную совместимость и укрепить ее институты обороны и безопасности,

– подчеркнул Столтенберг.

В Мадриде лидеры НАТО также договорились об усилении нашей обороны и сдерживании, чтобы ответить на новые реалии безопасности. Это будет означать:

усиление нашей первой линии обороны,

усовершенствование боевых групп в восточной части НАТО,

увеличение численности сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч человек.

"Мы также укрепим нашу способность предоставлять подкрепления, в том числе путем увеличения количества техники передового развертывания и военных поставок. Мы увеличим способность развертывать силы на передовой, такие как противовоздушная оборона, укрепим командование и управление, а также продвигаем планы обороны посредством сил, предназначенных для защиты конкретных союзников", – подытожил он.

Какие дроны нужны нашим ВСУ

Боец подразделения разведки батальона Днепр-1 Алексей Рыбалко рассказал, что волонтерам стоит обратить внимание на 2 дрона, которые прекрасно помогут уничтожать российских оккупантов:

DJI Mavic 3;

Autel 640T.

У первого дрона отличная камера и отличные полетные характеристики. Второй – с тепловизором, поэтому он закрывает задачи по ночной работе.

Обратите внимание! Минцифры и ВСУ создали проект "Армия дронов". Здесь собирают средства на системную закупку дронов, ремонт, замену и обучение пилотов. Это поможет украинским военным еще лучше следить за действиями оккупантов на всей линии фронта.

У россиян много опасных дронов – аэроразведчик Алексей Рыбалко: смотрите видео