Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, союзники продолжат оказывать значительную военную и финансовую помощь Украине.
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В частности, НАТО предоставит:
- средства безопасной связи,
- горючее,
- медицинские принадлежности и защитные жилеты,
- оборудование против мин, химических и биологических угроз,
- а также сотни портативных систем борьбы с дронами.
В долгосрочной перспективе мы поможем Украине перейти от оборудования советской эпохи к современному оборудованию НАТО, улучшить оперативную совместимость и укрепить ее институты обороны и безопасности,
– подчеркнул Столтенберг.
В Мадриде лидеры НАТО также договорились об усилении нашей обороны и сдерживании, чтобы ответить на новые реалии безопасности. Это будет означать:
- усиление нашей первой линии обороны,
- усовершенствование боевых групп в восточной части НАТО,
- увеличение численности сил быстрого реагирования до более чем 300 тысяч человек.
"Мы также укрепим нашу способность предоставлять подкрепления, в том числе путем увеличения количества техники передового развертывания и военных поставок. Мы увеличим способность развертывать силы на передовой, такие как противовоздушная оборона, укрепим командование и управление, а также продвигаем планы обороны посредством сил, предназначенных для защиты конкретных союзников", – подытожил он.
Какие дроны нужны нашим ВСУ
Боец подразделения разведки батальона Днепр-1 Алексей Рыбалко рассказал, что волонтерам стоит обратить внимание на 2 дрона, которые прекрасно помогут уничтожать российских оккупантов:
- DJI Mavic 3;
- Autel 640T.
У первого дрона отличная камера и отличные полетные характеристики. Второй – с тепловизором, поэтому он закрывает задачи по ночной работе.
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