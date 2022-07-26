Також окупанти 25 липня втратили пункт управління, склад окупантів. До речі, у цей день Січеславські десантники приземлили бойовий російський вертоліт Ка-52.
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росіяни зазнали втрат на Півдні
Нашою авіацією нанесено 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів: опорних пунктів, скупченню озброєння та військової техніки та командно-спостережний пункт в Бериславському та Херсонському районах області,
– мовиться в повідомленні.
Також, за даними ОК "Південь", узагальнені дані щодо ворожих втрат свідчать, що Південь вдалось зачистити від:
- 48 окупантів;
- 4 танків Т-72;
- гармати-гаубиці калібру 152 міліметрів;
- самохідної артилерійської установки;
- 3 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки.
"Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їх склад боєприпасів в районі П'`ятихатки", – написало командування.
Там додали, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Досі є ризик ракетного удару в Чорному морі
️Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін складу та задач не має,
– повідомило командування.
Додали, що у морі досі є 2 ракетоносії та 1 великий десантний корабель. Решта корабельно-катерного складу переховується в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова.
"Тож загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються активними в ворожих планах", – попередило командування.
Коротко про втрати ворога
- 25 липня військовий експерт Петро Черник заявив, що українські захисники активно ліквідують ворожі склади з боєприпасами, командні пункти, казарми тощо. Втім окупанти продовжують спроби наступати на Сході нашої держави.
- 25 липня міністр оборони Олексій Резніков заявив, що HIMARS допомагають нищити ворога на фронті. З допомогою цих артсистем в повітря злетіли вже 50 російських складів.
- Варто пригадати, що pосійські шпиталі не можуть впоратися з кількістю поранених окупантів. За даними нашої розвідки, це унеможливлює надання якісної медичної допомоги.
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