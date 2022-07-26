Також окупанти 25 липня втратили пункт управління, склад окупантів. До речі, у цей день Січеславські десантники приземлили бойовий російський вертоліт Ка-52.

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росіяни зазнали втрат на Півдні

Нашою авіацією нанесено 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів: опорних пунктів, скупченню озброєння та військової техніки та командно-спостережний пункт в Бериславському та Херсонському районах області,

– мовиться в повідомленні.

Також, за даними ОК "Південь", узагальнені дані щодо ворожих втрат свідчать, що Південь вдалось зачистити від:

48 окупантів;

4 танків Т-72;

гармати-гаубиці калібру 152 міліметрів;

самохідної артилерійської установки;

3 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки.

"Знищено пункт управління 11-ої окремої десантно-штурмової бригади рашистів та їх склад боєприпасів в районі П'`ятихатки", – написало командування.

Там додали, що остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Досі є ризик ракетного удару в Чорному морі

️Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін складу та задач не має,

– повідомило командування.

Додали, що у морі досі є 2 ракетоносії та 1 великий десантний корабель. Решта корабельно-катерного складу переховується в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова.

"Тож загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються активними в ворожих планах", – попередило командування.

Коротко про втрати ворога

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