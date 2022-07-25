Абсолютна більшість дій російських загарбників на полі бою – невдалі. Єдине, що виходить у російської армії дуже добре – це обстрілювати мирні населені пункти, нищити цивільну інфраструктуру та житлові будинки звичайних людей.

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Наразі вороги, вірніше кілька окремих підрозділів росіян, мають частковий успіх лише районі Вуглегірської ТЕС. На інших напрямках ЗСУ відкидають окупантів й вони зазнають шалених втрат.

російська армія зазнає невдач – командування злиться

Нині дня в результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат.

Також росіяни намагалися просунутися біля Спірного та Івано-Дарʼївки, проте отримали жорстку відсіч та відійшли. Штурм в напрямках Клинове – Покровське та Володимирівка - Покровське теж закінчився для загарбників невдало, оскільки їм довелося відходити з втратами. А на Слов'янському напрямку загарбники взагалі намагаються поповнити втрати у живій силі та техніці. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій з боку противника не було, проте окупанти вели повітряну розвідку БпЛА.

Тож командування розлючене й кидає на окремих напрямках своїх солдат навіть без елементарного прикриття бронетехнікою.

Особовий склад ворога деморалізований. Російське командування на окремих напрямках кидає в атаки живу силу без прикриття бронетехнікою. Таким чином офіцери бережуть справну техніку та намагаються помститися підлеглим за навмисне виведення з ладу озброєння. Подібна практика саботажу розповсюджена серед рядового складу окупантів, аби не брати участі у бойових зіткненнях з українськими воїнами,

– розповіли в Генштабі.

Зауважимо, що загалом ЗСУ ліквідували вже майже 40 тисяч живої сили окупантів й спалили тисячі одиниць ворожої техніки.

росіяни можуть хизуватися лише обстрілами мирних українців

Впродовж дня окупанти обстріляли низку населених пунктів на різних напрямках, використовуючи усе наявне озброєння – від артилерії до танків та авіації:

На Сумщині Ворог обстріляв із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Піски, Рясне та Білопілля Сумської області.

На Харківському напрямку противник здійснює вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік Харкова, Удів, Верхнього Салтова, Малинівки, Борщової та багатьох інших населених пунктів. Також росіяни завдали авіаударів біля Прудянки та Петрівки.

На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Норцівка, Богородичне, Петрівське, Адамівка, Привілля, Барвінкове, Костянтинівка, Нова Дмитрівка, Долина, Нова Миколаївка, Карнаухівка, Дібровне, Чепіль, Грушуваха, Мазанівка. Також агресор завдав авіаційного удару поблизу Явірського.

На Краматорському напрямку ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Кривої Луки, Платонівки, Закітного, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Григорівки, Івано-Дар’ївки та Спірного, а ще задіяв авіацію біля Григорівки і Серебрянки.

На Бахмутському напрямку ворожі обстріли зафіксували в районах населених пунктів Нью-Йорк, Новолуганське, Кодема, Берестове, Білогорівка, Іванівське, Соледар, Майорськ, Бахмутське, Покровське, Яковлівка, Курдюмівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Травневе.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів неподалік Соледара, Покровського, Нью-Йорка та по території Вуглегірської ТЕС. Також авіація вдарила в районах населених пунктів Кам’яна, Шевченко, Веселе та Полтавка.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілюють усю лінію зіткнення зі ствольної, реактивної артилерії та танків, там же росіяни завдали авіаційного удару неподалік Ольгиного. Значну увагу ворог приділяє повітряній розвідці БпЛА.

Зверніть увагу: За наявною інформацією, поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр". Також залишається загроза ракетних ударів з напрямку росії та білорусі. Закликаємо вас не нехтувати повітряними тривогами.



Що відбувається на кордонах Волині, Полісся, Чернігівщини та Сумщини

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін. Підрозділи збройних сил білорусі продовжують посилювати охорону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей, а також залучаються до заходів бойової підготовки на військових полігонах.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи збройних сил росії, щоб демонструвати свою присутність та сковувати дії наших військ.

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