За актуальною інформацією від Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 25 липня, наші бійці стримали ворога на Харківщині.

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Де окупанти отримали відсіч

У результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат. Водночас противник здійснював вогневе ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік:

Харкова,

Удів,

Верхнього Салтова,

Малинівки,

Борщової та багатьох інших населених пунктів.

Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки.

Яка зараз ситуація у Харкові

Окупанти майже щодня цинічно обстрілюють Харків та область. Так, російські окупанти вночі 25 липня масштабно обстріляли Чугуїв на Харківщині.

Місцеві розповідають, що з 3 до 4 ранку було близько 12 "прильотів" у Чугуєві. Рятувальники вже дістали 4 людей з-під завалу, ще 3 шукають – чоловіка та 2 жінки.

Унаслідок обстрілу постраждав не лише Будинок культури, а й інша цивільна інфраструктура, зокрема:

школа, в якій на момент обстрілу нікого не було;

будівля, в якій розташовувалась бібліотека та спортивний зал;

житлові будинки;

також відомо, що снаряди влучили по відкритій території.

Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними поліцейських, російські війська відкрили вогонь з зенітно-ракетних комплексів С-300. Такими ж ракетами ворог обстрілює Миколаїв.