За актуальною інформацією від Генерального штабу ЗСУ станом на вечір 25 липня, наші бійці стримали ворога на Харківщині.
Важливо Мене прийняли в сім'ю, – Дарія про евакуацію з Харкова, родину в окупації та новий дім у Львові
Де окупанти отримали відсіч
У результаті ведення бойових дій на напрямку Цупівка – Дементіївка українські воїни завдали окупантам значних втрат. Водночас противник здійснював вогневе ураження з танків, ствольної та реактивної артилерії неподалік:
- Харкова,
- Удів,
- Верхнього Салтова,
- Малинівки,
- Борщової та багатьох інших населених пунктів.
Завдав авіаударів біля Прудянки та Петрівки.
Яка зараз ситуація у Харкові
Окупанти майже щодня цинічно обстрілюють Харків та область. Так, російські окупанти вночі 25 липня масштабно обстріляли Чугуїв на Харківщині.
Місцеві розповідають, що з 3 до 4 ранку було близько 12 "прильотів" у Чугуєві. Рятувальники вже дістали 4 людей з-під завалу, ще 3 шукають – чоловіка та 2 жінки.
Унаслідок обстрілу постраждав не лише Будинок культури, а й інша цивільна інфраструктура, зокрема:
- школа, в якій на момент обстрілу нікого не було;
- будівля, в якій розташовувалась бібліотека та спортивний зал;
- житлові будинки;
- також відомо, що снаряди влучили по відкритій території.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними поліцейських, російські війська відкрили вогонь з зенітно-ракетних комплексів С-300. Такими ж ракетами ворог обстрілює Миколаїв.