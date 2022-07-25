Абсолютное большинство действий российских захватчиков в поле боя – неудачны. Единственное, что выходит в российской армии очень хорошо – это обстреливать мирные населенные пункты, уничтожать гражданскую инфраструктуру и жилые дома обычных людей.

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В настоящее время враги, вернее несколько отдельных подразделений россиян, имеют частичный успех только в районе Углегорской ТЭС. На других направлениях ВСУ откидывают оккупантов и они несут бешеные потери.

российская армия терпит неудачу – командование злится

Сегодня в результате ведения боевых действий на направлении Цуповка – Дементиевка украинские воины нанесли оккупантам значительные потери.

Также россияне пытались продвинуться у Спорного и Ивано-Дарьевки, однако получили жесткий отпор и отошли. Штурм в направлениях Клиново-Покровское и Владимировка-Покровское тоже закончился для захватчиков неудачно, поскольку им пришлось отходить с потерями. А на Славянском направлении захватчики вообще пытаются восполнить потери живой силы и техники. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий со стороны противника не было, однако оккупанты вели воздушную разведку БПЛА.

Поэтому командование взбешено и бросает на отдельных направлениях своих солдат даже без элементарного прикрытия бронетехникой.

Личный состав врага деморализован. Российское командование по отдельным направлениям бросает в атаки живую силу без прикрытия бронетехникой. Таким образом, офицеры берегут исправную технику и пытаются отомстить подчиненным за умышленный вывод из строя вооружения. Подобная практика саботажа распространена среди рядового состава оккупантов, чтобы не участвовать в боевых столкновениях с украинскими воинами,

– рассказали в Генштабе.

Отметим, что всего ВСУ ликвидировали уже почти 40 тысяч живой силы оккупантов и сожгли тысячи единиц вражеской техники.

россияне могут хвастаться только обстрелами мирных украинцев

В течение дня оккупанты обстреляли ряд населенных пунктов по разным направлениям, используя все имеющееся вооружение – от артиллерии до танков и авиации:

В Сумской области Враг обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Михальчина Слобода Черниговской области, а также Пески, Рясное и Белополье Сумской области.

На Харьковском направлении противник производит огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Харькова, Удов, Верхнего Салтова, Малиновки, Борщевой и многих других населенных пунктов. Также россияне нанесли авиаудары возле Прудянки и Петровки.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Норцовка, Богородичное, Петровское, Адамовка, Приволье, Барвенково, Константиновка, Новая Дмитровка, Долина, Новая Николаевка, Карнауховка, Дибровное, Чеполь, Грушуваха, Мазановка. Также агрессор нанес авиационный удар вблизи Яворского.

На Краматорском направлении враг обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы Кривой Луки, Платоновки, Закотного, Северского, Верхнекаменского, Звановки, Григорьевки, Ивано-Дарьевки и Спорного, а также задействовал авиацию у Григоровки и Серебрянки.

На Бахмутском направлении вражеские обстрелы заафксировали в районах населенных пунктов Нью-Йорк, Новолуганское, Кодема, Берестово, Белогоровка, Ивановское, Соледар, Майорск, Бахмутское, Покровское, Яковлевка, Курдюмовка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Травневое.

Кроме этого, россияне нанесли авиаудары неподалеку от Соледара, Покровского, Нью-Йорка и по территории Углегорской ТЭС. Также авиация ударила в районах населенных пунктов Каменная, Шевченко, Веселое и Полтавка.

На Южнобужском направлении оккупанты обстреливают всю линию столкновения со ствольной, реактивной артиллерии и танков, там же россияне нанесли авиационный удар неподалеку от Ольгиного. Значительное внимание враг уделяет воздушной разведке БПЛА.

Обратите внимание: По имеющейся информации, вне пунктов базирования находятся два носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Также остается угроза ракетных ударов по направлению россии и беларуси. Призываем вас не пренебрегать воздушными тревогами.

Что происходит на границах Волыни, Полесья, Черниговщины и Сумщины

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. Подразделения вооруженных сил беларуси продолжают усиливать охрану в приграничных районах Брестской и Гомельской областей, а также привлекаются к мерам боевой подготовки на военных полигонах.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные вооруженные силы россии, чтобы демонстрировать свое присутствие и сковывать действия наших войск.

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