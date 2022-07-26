Также оккупанты 25 июля потеряли пункт управления, состав оккупантов. Кстати, в этот день Сечеславские десантники приземлили боевой русский вертолет Ка-52 .

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россияне понесли потери на Юге

Нашей авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: опорных пунктов, скопления вооружения и военной техники и командно-наблюдательный пункт в Бериславском и Херсонском районах области,

– говорится в сообщении.

Также, по данным ОК "Юг", обобщенные данные по враждебным потерям свидетельствуют, что Юг удалось зачистить от:

48 оккупантов;

4 танков Т-72;

пушки-гаубицы калибра 152 миллиметров;

самоходной артиллерийской установки;

3 единицы бронированной и 3 – автомобильной техники.

"Уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупантов и их состав боеприпасов в районе Пятихатки", – написало командование.

Там добавили, что окончательные потери врага дознаются.

До сих пор есть риск ракетного удара в Черном море

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море изменений состава и задач не имеет,

– сообщило командование.

Добавили, что в море до сих пор есть 2 ракетоносителя и 1 большой десантный корабль. Остальные корабельно-катерные составы скрываются в ракетно безопасных районах моря вблизи Крымского полуострова.

"Поэтому угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются активными во вражеских планах", – предупредило командование.

Кратко о потерях врага

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