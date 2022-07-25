Зараз на фронті тактична рівновага

Насправді своїми ударами українські військові вже зупинили ворога. Про це 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник.

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За його словами, уже декілька тижнів на лінії фронту можна спостерігати так звану тактичну рівновагу.

Тобто у противника немає сил і засобів, щоб здійснювати проривні наступальні операції вглиб України. Але ми ще досі не маємо достатньої кількості, у першу чергу, реактивних систем залпового вогню і, звичайно, ствольної артилерії,

– пояснив експерт.

Він сподівається, що в перспективі Україні рано чи пізно, нададуть авіацію, аби насправді переламати хід війни.

У росіян ще багато артилерії

Разом з тим Черник наголосив, що війна росії проти України на 95% є війною артилерії. А низових артилерійських озброєнь у противника ще доволі багато. Мова йде про 6000 робочих стволів, а також близько 700 РСЗВ "Град", "Ураган", "Смерч" тощо. Експерт вважає це досить великою та серйозною силою, якою не можна нехтувати.

"На мій погляд, зараз ми на початку стратегії виснаження ворога. Ми тільки останніми днями намацали справжню, правильну, ефективну стратегію нищення противника углибину його тилу впритул до російсько-українського кордону", – переконаний він.

Також Черник зауважив, що наші військові навчилися унікально користуватися вже славнозвісними HIMARS. На його думку, українці стали авторами новітньої тактики використання цих систем, яку експерт назвав "швидкісною українською бричкою".

Ми можемо уже завдавати серйозних ударів по великих боєкомплектах противника. А противник не може заходити великими ешелонами у напрямку Дебальцевого чи Ізюму, а отже це суттєво ускладнює йому логістику,

– каже він.

Однак вважати ворога дурнем, на переконання експерта, не можна, навіть якщо він таким є. Черник пояснив, що росіяни навчилися швидко перевантажувати ці склади, залучили достатньо велику кількість автомобілів та особового складу, хоч у контексті застосування сил вартість цього суттєво зросла.

"Це свідчить лише про те, що противник ще не зламався, і до переломної точки ще далеко", – підсумував він.

Військовий експерт Черник оцінив ситуацію на фронті: дивіться відео

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