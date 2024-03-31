Плюс несколько сотен зрителей на "концерте Кобзона": какие потери понес враг по состоянию на 31 марта

Защитники сдерживают наступательные действия врага на нескольких направлениях фронта. За попытки прорыва украинской обороны оккупанты платят большую цену личным составом, а также техникой.

767 дней продолжается героическая борьба украинцев против российских захватчиков. Защитники ежедневно заставляют врага жалеть о том, что он решился посягнуть на нашу землю.

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Убытки противника

Уже более 440 тысяч солдат потеряла армия страны-агрессора, пытаясь оккупировать чужие территории. Несколько десятков вражеской техники были уничтожены точными ударами из оружия, переданного союзниками.

Так, только за прошедшие сутки было ликвидировано 650 вражеских солдат, 15 танков, 20 БМП и 44 артиллерийские системы.

Насколько выросла плата России за агрессию:

личного состава – 442170 (+650) человек;

танков – 6966 (+15);

боевых бронированных машин – 13304 (+20);

артиллерийских систем – 11050 (+44);

РСЗО – 1023 (+0);

средств ПВО – 743 (+7);

самолетов – 347 (+0);

вертолетов – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8731 (+30);

крылатых ракет – 2048 (+2),

кораблей /катеров – 26 (+0),

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 14 717 (+47);

специальной техники – 1823 (+9).

Потери врага по состоянию на 31 марта / Фото Генштаб

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