Плюс несколько сотен зрителей на "концерте Кобзона": какие потери понес враг по состоянию на 31 марта
Источник:Генштаб
Защитники сдерживают наступательные действия врага на нескольких направлениях фронта. За попытки прорыва украинской обороны оккупанты платят большую цену личным составом, а также техникой.
767 дней продолжается героическая борьба украинцев против российских захватчиков. Защитники ежедневно заставляют врага жалеть о том, что он решился посягнуть на нашу землю.
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Убытки противника
Уже более 440 тысяч солдат потеряла армия страны-агрессора, пытаясь оккупировать чужие территории. Несколько десятков вражеской техники были уничтожены точными ударами из оружия, переданного союзниками.
Так, только за прошедшие сутки было ликвидировано 650 вражеских солдат, 15 танков, 20 БМП и 44 артиллерийские системы.
Насколько выросла плата России за агрессию:
- личного состава – 442170 (+650) человек;
- танков – 6966 (+15);
- боевых бронированных машин – 13304 (+20);
- артиллерийских систем – 11050 (+44);
- РСЗО – 1023 (+0);
- средств ПВО – 743 (+7);
- самолетов – 347 (+0);
- вертолетов – 325 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8731 (+30);
- крылатых ракет – 2048 (+2),
- кораблей /катеров – 26 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 14 717 (+47);
- специальной техники – 1823 (+9).
Потери врага по состоянию на 31 марта / Фото Генштаб
Что происходит на фронте: последние новости
- За минувшие сутки произошло 85 боевых столкновений. Оккупанты не оставляют попыток прорвать украинскую оборону в Донецкой области. Так, враг 36 раз штурмовал наши позиции на Новопавловском направлении в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области.
- Также активным противником был на Авдеевском направлении. Там отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Бердычи, Семеновка, Уманское, Первомайское, Невельское.
- На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 7 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клещеевка Донецкой области.
- На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районах Старомайорского Донецкой области и Работино Запорожской области.
- На Херсонском направлении враг 2 раза штурмовал позиции наших войск на левобережье Днепра.