Плюс кілька сотень глядачів на "концерті Кобзона": яких втрат зазнав ворог на 31 березня

Захисники стримують наступальні дії ворога на кількох напрямках фронту. За спроби прориву української оборони окупанти платять велику ціну особовим складом, а також технікою.

767 днів триває героїчна боротьба українців проти російських загарбників. Захисники щодня змушують ворога шкодувати про те, що він наважився зазіхнути на нашу землю.

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Збитки противника

Вже понад 440 тисяч солдатів втратила армія країна – агресорка, намагаючись окупувати чужі території. Кілька десятків ворожої техніки були знищені влучними ударами із зброї, переданої союзниками.

Так, лише за минулу добу було ліквідовано 650 ворожих солдатів, 15 танків, 20 БМП та 44 артилерійські системи.

Наскільки виросла плата Росії за агресію:

особового складу – 442170 (+650) осіб;

танків – 6966 (+15);

бойових броньованих машин – 13304 (+20);

артилерійських систем – 11050 (+44);

РСЗВ – 1023 (+0);

засоби ППО – 743 (+7);

літаків – 347 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 8731 (+30);

крилаті ракети – 2048 (+2),

кораблі /катери – 26 (+0) од,

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 14717 (+47);

спеціальна техніка – 1823 (+9).

Втрати ворога станом на 31 березня / Фото Генштаб