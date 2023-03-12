Пошла за мамой в лес и потерялась: в Киевской области искали 4-летнюю девочку

В Киевской области 12 марта потерялась 4-летняя девочка. К счастью, правоохранителям удалось ее разыскать.

О спасении ребенка рассказал начальник Главного управления Национальной полиции Киевской области Андрей Небитов.

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Девочка потерялась в лесу

По словам Небитова, 4-летняя Виктория из Плесецкого пошла за мамой в лес и потерялась. На поиски ребенка оперативно подняли уголовный блок, ювеналов, спецназовцев, патрульных.

Присоединились военные, ДФТГ, без преувеличения, ребенка искали всей общиной, прочесывали поля, поднимали дроны. Кинологи и полицейские овчарки 6 километров шли по следу ребенка, и, наконец, услышали плач девочки в лесу,

– отметил правоохранитель.

Правоохранители разыскали ребенка: видео

Девочку живой и здоровой вернули родителям.

"Спасибо всем подразделениям полиции Киевщины, бойцам ВСУ и неравнодушным гражданам за слаженную и эффективную работу по розыску девочки. Радость в глазах детей, покой родителей – это то, ради чего мы служим и защищаем!" – подытожил Небитов.

Смотрите фото спасения 4-летней Виктории / Фото Андрея Небитова

На Запорожье дети принесли домой взрывчатку

В одном из сел Запорожья двое мальчиков 2012 и 2019 годов рождения получили травмы в результате детонации взрывчатки. Дети обнаружили предмет цилиндрической формы на улице и решили принести его домой.

Во время игры он сдетонировал. Оба мальчика госпитализированы в медицинское учреждение. Подразделения ГСЧС на место не привлекались,

– рассказали в ГСЧС.

Спасатели призвали всех украинцев быть внимательными и помнить главное правило: нашел боеприпас или подозрительный предмет – не подходи и не трогай его, а звони 101.