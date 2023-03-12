Пішла за мамою в ліс і загубилась: на Київщині шукали 4-річну дівчинку

На Київщині 12 березня загубилася 4-річна дівчинка. На щастя, правоохоронцям вдалося її розшукати.

Про порятунок дитини розповів начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Дівчинка загубилася у лісі

За словами Нєбитова, 4-річна Вікторія з Плесецького пішла за мамою в ліс і загубилась. На пошуки дитини оперативно підняли кримінальний блок, ювеналів, спецпризначенців, патрульних.

Долучились військові, ДФТГ, без перебільшення, дитину шукали всією громадою, прочісували поля, підіймали дрони. Кінологи та поліцейські вівчарки 6 кілометрів йшли по сліду дитини, і, зрештою, почули плач дівчинки у лісі,

– зазначив правоохоронець.

Правоохоронці розшукали дитину: відео

Дівчинку живою та здоровою повернули батькам.

"Дякую усім підрозділам поліції Київщини, бійцям ЗСУ та небайдужим громадянам за злагоджену та ефективну роботу з розшуку дівчинки. Радість в очах дітей, спокій батьків – це те, заради чого ми служимо і захищаємо!" – підсумував Нєбитов.

Дивіться фото порятунку 4-річної Вікторії / Фото Андрія Нєбитова

На Запоріжжі діти принесли додому вибухівку

В одному із сіл Запоріжжя двоє хлопчиків 2012 та 2019 років народження зазнали травм внаслідок детонації вибухівки. Діти знайшли предмет циліндричної форми на вулиці та вирішили принести його додому.

Під час гри він здетонував. Обох хлопчиків госпіталізували до медичного закладу. Підрозділи ДСНС на місце не залучалися,

– розповіли в ДСНС.

Рятувальники закликали всіх українців бути уважними та пам'ятати головне правило: знайшов боєприпас чи підозрілий предмет – не підходь і не чіпай його, а одразу телефонуй 101.