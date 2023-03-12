За даними Національної поліції, інцидент трапився 11 березня на території домоволодіння в одному із сіл Запорізького району.

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Діти принесли вибухівку додому

Двоє хлопчиків 2012 та 2019 років народження зазнали травм внаслідок детонації вибухівки. Як з'ясувалося в ході попереднього розслідування, діти знайшли на вулиці предмет циліндричної форми та принесли його додому.

Під час гри він здетонував. Обох хлопчиків госпіталізували до медичного закладу. Підрозділи ДСНС на місце не залучалися,

– розповіли в ДСНС.

Рятувальники звернулися до всіх українців із закликом бути уважними та пам'ятати головне правило – знайшов боєприпас чи підозрілий предмет, не підходь і не чіпай його, а одразу телефонуй 101.

"Особливу увагу варто приділити роз'ясненню цих правил дітям. Значна територія нашої держави нині потенційно забруднена боєприпасами! Вкрай уважними та обережними слід бути на деокупованих територіях! Бережіть себе і своїх рідних!" – підсумували в ДСНС.

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П'ятеро підлітків госпіталізували після детонації міни

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Ізюмі 3 лютого підліток підняв міну із землі та кинув поруч зі своїми сімома друзями. Після цього відбулася детонація.

Внаслідок вибуху всі діти зазнали осколкових поранень. За словами Синєгубова, їхній стан – задовільний. Проте п'ятеро неповнолітніх таки госпіталізували в Ізюмську лікарню. Загрози їхньому життю не було.

"Вкотре нагадую про високу мінну небезпеку на деокупованих територіях Харківщини. У разі виявлення підозрілих предметів у жодному разі не можна їх брати до рук. Це дуже небезпечно. Необхідно негайно повідомити про таку знахідку спеціалістів ДСНС або поліцію", – наголосив голова ОВА.