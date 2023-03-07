Так, дітей змушують говорити про добровільне переміщення та "порятунок". По факту це депортація дітей, задля "перевиховання", пише 24 Канал.

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Що не так з історією "порятунку" Анни Науменко

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко опублікував у себе в телеграмі розбір інтерв'ю уповноваженої Путіна з прав дитини Марії Львова – Білової.

5 березня вона дала інтерв'ю російської пропаганді, де прямо каже – дівчинка Аня Науменко та її родина не сироти. Мовляв, у них наче живий батько і тому казати про примусове та незаконне переміщення в Росію неможливо.

Але потім з'являється окреме пропаганда відео інтерв'ю іншому телеканалу вже з Анею Науменко з Маріуполя. Де поруч з нею опікун Тетяна Юркеєва. Якщо дівчинка не сирота, то звідки опікун? Ну й головне питання – де батько? Батька Ані Науменко немає ніде. На жодному відео,

– зазначив Андрющенко.

Окрім того, він нагадав, що відомо, що загибла мати Ані Науменко незадовго до початку повномасштабного вторгнення розлучилась з чоловіком – батьком Ані через що була в депресії. Через яку, у тому числі загинула.

"Склавши все до купи зрозуміло, що дітей Львова – Білова разом з російськими військовими вкрала. А брехня не стикується між собою та правдою ніяк", – наголосив радник.

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Скільки дітей викрала Росія

Росіяни депортували з окупованих територій 16 224 дитини, 308 дітей вдалося повернути. З початку вторгнення вже знайшли 10 230 хлопчиків та дівчаток. Це офіційні дані Офісу омбудсмена станом на 7 березня.

Президент Володимир Зеленський сьогодні опублікував відео про викрадення Росією українських дітей.

Він наголосив, що ці злочини мають переслідуватися законом, а всі причетні – постати перед судом

Зверніть увагу! Вчора, 6 березня, Україна повернула з території країни-терориста Росії ще двох підлітків, вивезених окупантами. Ігор і Василь – двоюрідні брати. Один із них – 15-річний хлопчик, за якого, за даними Міністерства з питань реінтеграції, понад 3 місяці тривала боротьба.