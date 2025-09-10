В Вильнюсе горят вагоны со сжиженным газом: есть пострадавший, объявлена эвакуация
- На окраине Вильнюса загорелись газовые вагоны, из-за чего пострадал один человек, объявлена эвакуация.
- Пожар вызвала, вероятно, неосторожность сотрудника, огонь трудно потушить из-за взрывов.
Утром 10 сентября на окраине литовского Вильнюса загорелись газовые вагоны. В результате инцидента пострадал один человек.
Столб черного дыма был виден за несколько километров от эпицентра пожара. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.
Что известно о пожаре в Вильнюсе?
Известно, что горит заправочная станция сжиженного газа, где ведутся работы по погрузке: газ завозится и разливается в стационарные емкости. Сначала огонь охватил 8 вагонов.
Предварительно, пожар вызвало неосторожное поведение сотрудника. Другие возможные версии инцидента также расследуются.
Пострадавший, о котором сообщалось, является сотрудником компании. У него ожоги. Еще один человек, который находился в зоне инцидента, почувствовал недомогание, его также забрали медики.
Пожар возле Вильнюса: смотрите видео
Из-за пожара после обеда пришлось объявить эвакуацию в радиусе 1 километра, впоследствии власти Вильнюса также объявили чрезвычайную ситуацию.
"Для того, чтобы все процессы проходили более гладко и быстро, на улице Балтосиоса Вокеса, 35, объявляется местная чрезвычайная ситуация", – говорится в заявлении мэрии.
Пожар возле литовской столицы: смотрите видео
Несмотря на опасность, желающих эвакуироваться нет. Отмечается, что район, где взорвались вагоны, больше промышленный, поэтому там проживает немного жителей.
Есть сообщения о возможном загрязнении, вызванное пожаром, поэтому жителям города рекомендовали избегать пребывания на улице и закрывать окна.
Огонь трудно потушить. Пожарные не могут подойти ближе из-за взрывов вагонов.
