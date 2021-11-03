Позировала с голыми ягодицами на фоне собора: в России украинка попала в скандал

В России правоохранители задержали женщину за фотосессию с обнаженными ягодицами на фоне собора в Санкт-Петербурге. Теперь ее обвиняют в оскорблении чувств верующих.

Женщине за фотосессию грозит 300 тысяч рублей штрафа или 1 год тюрьмы. Она свою вину признает.

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На суде говорила о бандеровцах

Ирина Волкова, а именно так зовут 31-летнюю женщину, которую судят за фото в стрингах, переехала в Россию после Революции Достоинства как "политическая беженка". До того она жила в Севастополе.

На суде, который избирал еймеру пресечения, Волкова рассказывала о "преследовании бандеровцев" и "прекрасной России". Однако и это не спасло ее от решения петербургского суда.

Фото на фоне собора женщина сделала еще в 2020 году. Несмотря на это в ее инстаграме большинство фотографий являются достаточно откровенными.

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