Позировала с голыми ягодицами на фоне собора: в России украинка попала в скандал
Источник:фейсбук Аркадия Бабченко
В России правоохранители задержали женщину за фотосессию с обнаженными ягодицами на фоне собора в Санкт-Петербурге. Теперь ее обвиняют в оскорблении чувств верующих.
Женщине за фотосессию грозит 300 тысяч рублей штрафа или 1 год тюрьмы. Она свою вину признает.
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На суде говорила о бандеровцах
Ирина Волкова, а именно так зовут 31-летнюю женщину, которую судят за фото в стрингах, переехала в Россию после Революции Достоинства как "политическая беженка". До того она жила в Севастополе.
На суде, который избирал еймеру пресечения, Волкова рассказывала о "преследовании бандеровцев" и "прекрасной России". Однако и это не спасло ее от решения петербургского суда.
Фото на фоне собора женщина сделала еще в 2020 году. Несмотря на это в ее инстаграме большинство фотографий являются достаточно откровенными.
Последние похожие случаи
- В Киеве блогерша осквернила Монумент Независимости. Девушка сняла видео, где имитируя порно, как бы приседала на памятник.
- В столице женщина решила позагорать в стрингах недалеко от церкви. Ее обвинили в богохульстве.