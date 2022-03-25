"Позвольте человеку поплакать": как следует вести себя тем, кто принял вынужденных переселенцев
В условиях войны России против Украины миллионам граждан пришлось покинуть свой дом, чтобы переехать в безопасное место. Из-за таких страшных событий у людей возникает огромный спектр эмоций, поэтому на них нужно правильно реагировать.
Люди, принимающие у себя вынужденно перемещенных лиц, должны понимать, что они могут находиться в состоянии шока или испытывать острый стресс. Об этом рассказала психотерапевт, соучредитель платформы "Хаб устойчивости" Анастасия Нижник в эфире 24 канала.
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О чем следует поговорить с человеком
По словам психотерапевта, переживание человека, покинувшего дом или родных, может проявляться в разных форматах. Например, состоянием оцепенения или нежеланием кого-нибудь слышать или видеть.
Однако следует уважать право человека ограничить коммуникацию.
Иногда может быть много слез, и это тоже нормально – нужно дать человеку возможность поплакать, а не говорить, что не надо плакать, и все будет хорошо. Это не правда, это не успокоение. Человек должен выплакать свои эмоции, если они есть,
– отметила психотерапевт.
Как отметила Нижник, если у человека есть определенная агрессия, то стоит попытаться объяснить, что вы видите его переживания за близких людей, понимаете, что очень тяжело быть в полной неизвестности, но ради безопасности нужно было отказаться от своей привычной жизни.
Также следует предложить помощь, если это возможно. Однако следует понимать, действительно ли вы готовы к выполнению того, что необходимо будет сделать.
Психотерапевт рассказала, как вести себя тем, кто принял переселенцев: смотрите видео