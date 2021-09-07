Правила хорошего иммунитета: как улучшить свое здоровье

Из чего состоит иммунитет человека, можно ли его укрепить и как это сделать. Человек способен сам управлять и программировать свою иммунную систему не менее чем на 50%. Также не забывать о том, что поездка на море — это то, что надо.

Есть то, на что мы можем влиять, но это никогда не будет 100%.

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Иммунитет это

50% наших действий ежедневно

25% генетика

25% экология

​Как влиять на иммунитет естественным способом

Эти пункты составляют 50% успеха в работе нашей иммунной системы.

Высыпайтесь

Ешьте больше цельных растительных продуктов

Ешьте больше полезных жиров

Ешьте больше ферментированных продуктов или можно использовать добавки с пре и пробиотиками

Ограничьте поступление сахара

Тренируйтесь в меру

Повышайте нетренировочную активность

Ежедневно восполняйте воду

Управляйте своим стрессом и напряжением

И только после того, как это всё сделано, можно подумать про добавки, которые поддержать иммунитет.

На море!

На генетику мы не можем повлиять, а экология это очень важный момент и если мы не можем переехать ближе к морю на постоянную основу, то мы можем продумывать свой отдых так, чтобы уезжать к морю хотя бы на 2 – 4 недели за раз.

Наши поездки на море на неделю с учётом 2-х перелетов — это не всегда про здоровье.

Так как самолёт даёт сильную нагрузку на иммунитет. И особенно когда мы летим из зимы в лето и обратно, вот это больше про эмоциональный отдых, чем про отдых для здоровья.

Мы когда переходим на ЗОЖ и на ПП сразу ждем от организма чудес, но так не бывает.

Если у вас есть хроника, которая тянется годами, то только спустя года жизни для иммунитета вы увидите, что организм не реагирует так как реагировал на раздражители.