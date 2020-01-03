Как восстановить правильное питание после праздников

Доели все салатики? Да? А теперь сохраняйте себе день ПП.

Я бы меньше думала, меньше говорила и больше делала. Ничего одна ночь не сделает такого, после чего нужно 2 месяца восстанавливаться.

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Доели все салатики? Да? А теперь сохраняйте себе день ПП:

завтрак – 2 тост с сыром и со сливочным маслом, сюда же можно еще семгу с/с или икру + овощи 150 гр

– 2 тост с сыром и со сливочным маслом, сюда же можно еще семгу с/с или икру + овощи 150 гр перекус – фрукты 300 гр

– фрукты 300 гр обед – любой вид мяска/птички 100-150 гр + овощи 150-200 гр

– любой вид мяска/птички 100-150 гр + овощи 150-200 гр ужин – овощной супчик 400 мл + 1 яйцо (отварное)

А после такого дня, берете любую базовую программу и мы начинаем готовиться с вами к 14 февраля и к 8 марта. Все ж помнят, что эти праздники мы активно отмечаем с любимыми и хочется быть нереальной.

А если не хотите следовать четкому плану, то вот вам рекомендации по восстановлению:

воду пьем много кушаем овощей возвращаем 4х разовый рацион следом за КБЖУ никакого сладкого и никакой белой муки

⠀Пора худеть к весне, лучше начать сейчас и выжать максимум.

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