Как оставаться полным энергии до и после тренировок: ценные советы

Что делать, если перед тренировкой вы чувствуете вялость и нехватку сил, а после сильно устаете?

Вам не хватает углеводов, которые необходимы организму для эффективной тренировки. Под "углеводами", конечно же, подразумеваются сложные углеводы, а не пирожки и конфеты.

Рекомендуем: Как не набрать лишних килограммов во время праздников: полезные советы

Поэтому, отличным решением будет съесть перед тренировкой (за 30-40 минут) небольшую порцию каши из цельной крупы или макарон из твердых сортов муки, или кусочек цельнозернового хлеба – углеводы придадут сил и вы сможете выложиться больше, а значит, потратите больше энергии!

Если после тренировки вы чувствуете усталость, то можно сразу же покушать. Тем более, что если вы ели перед тренировкой за 2–2,5 часа, а сама тренировка длилась час, то скорее всего уже и пора.

Это может быть что-то белково-углеводное (например, рыба/птица+овощи+каша). К этому приему пищи можно также добавить:

Фрукты/сухофрукты (во второй половине дня несладкие – киви, грейпфрут). Глюкоза – повышает уровень инсулина в крови и помогает белкам быстрее усваиваться.

Главное, чтобы еда после тренировки не была жирной, иначе жир отправится прямиком в депо.

Знайте больше: Опасность шампанского: какие правила необходимо соблюдать