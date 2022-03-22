Правила поведения во время обстрелов и как их распознать

Журналисты подготовили важнейшие правила поведения при обстреле и звуки их распознавания. Это может спасти вашу жизнь.

Людям напомнили, что если жилье расположено в зонах, где регулярно проходят бои, окна следует закрыть мешками с песком или мебелью. Это поможет избежать разлета обломков стекла.

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Как распознать обстрел

Минометный обстрел. Если слышен свист снаряда, а через 2 – 3 секунды взрыв – это минометный обстрел. Надо сразу лечь на землю, голову накрыть руками или сумкой.

Если слышен свист снаряда, а через 2 – 3 секунды взрыв – это минометный обстрел. Надо сразу лечь на землю, голову накрыть руками или сумкой. Обстрел стрелковым оружием – это обстрел из пистолетов, автоматов, винтовок или пулеметов.

– это обстрел из пистолетов, автоматов, винтовок или пулеметов. Артиллерийский обстрел. Если слышен залп запуска, видны дымные следы снаряда в воздухе или вспышки ночью – это может быть артиллерийский обстрел системами залпового огня. Речь, например, о "Граде".

Как защититься во время обстрелов

Минометный обстрел

После взрыва первого снаряда при минометном обстреле нужно быстро найти место, где укрыться. Для тайника подойдет углубленное укрытие: подземные переходы, метро, ​​укрытие, канализационный люк, яма, траншея и т.д.

Заметим, что при минометных обстрелах опасно прятаться в подъезде, под арками, в подвалах, на лестничных площадках, возле автомобилей или заправок. Есть большая угроза попасть под завалы.

При минометных обстрелах важно закрывать ладонями уши и открывать рот – это

В случае, если здание обрушилось в результате обстрела – нельзя самостоятельно разбирать завалы. Детальнее о том, как действовать при завале дома – читайте по ссылке.

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Обстрел стрелковым оружием

Если при обстреле стрелковым оружием человек находится дома, то необходимо укрыться в закрытом помещении как можно дальше от дверей и окон. Например, в ванной или на лестничной площадке подъезда.

Если такой возможности нет – нужно лечь на пол и прикрыть стойким предметом. В случае, если человек при обстреле находится на улице – нужно лечь на землю и прикрыть голову руками.

Эффективной защитой может стать любой крепкий выступ: ступеньки или бетонная мусорная урна. Однако не стоит прятаться за автомобилями или киосками.

Артиллерийский обстрел

При обстреле стрелковым оружием следует лечь в позу эмбриона. Надо развернуться ногами в сторону стрельбы, голову прикрыть руками и открыть рот.

При артиллерийской обстреле системами залпового огня необходимо сразу упасть на землю, закрыть голову сумкой или руками. Первый обстрел следует переждать лежать, а затем прятаться в безопасном углубленном помещении.

При этом следует выбирать место в углу, недалеко от выхода. При этом оставаться в укрытии необходимо не менее 10 минут после завершения обстрела.

Как вести себя во время обстрелов / Инфографика Spravdi