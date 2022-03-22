Правила поведінки під час обстрілів і як їх розпізнати

Журналісти підготували найважливіші правила поведінки під час обстрілів та звуки їх розпізнавання. Це може врятувати ваші життя.

Людям нагадали, що якщо житло розташоване у зонах, де регулярно відбуваються бої, вікна варто закрити мішками з піском або меблями. Це допоможе уникнути розльоту уламків скла.

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Як розпізнати обстріл

Мінометний обстріл. Якщо чути свист снаряда, а за 2 – 3 секунди вибух – це мінометний обстріл. Потрібно відразу лягти на землю, голову накрити руками або сумкою.

Якщо чути свист снаряда, а за 2 – 3 секунди вибух – це мінометний обстріл. Потрібно відразу лягти на землю, голову накрити руками або сумкою. Обстріл стрілецькою зброєю – це обстріл з пістолетів, автоматів, гвинтівок або кулеметів.

– це обстріл з пістолетів, автоматів, гвинтівок або кулеметів. Артилерійський обстріл. Якщо чути залп запуску, видно димний слід снаряда у повітрі або спалахи уночі – це може бути артилерійський обстріл системами залпового вогню. Мовиться, наприклад, про "Град".

Як захиститись під час обстрілів

Мінометний обстріл

Після вибуху першого снаряду при мінометному обстрілі треба швидко знайти місце, де сховатись. Для схованки підійде заглиблене укриття: підземні переходи, метро, укриття, каналізаційний люк, яма, траншея тощо.

Зауважимо, що під час мінометного обстрілу небезпечно ховатись у під'їзді, під арками, у підвалах, на сходових майданчиках, біля автомобілів або заправок. Існує велика загроза потрапити під завали.

При мінометному обстрілі важливо закривати долонями вуха та відкривати рот – це

У випадку, якщо будівля обвалилась внаслідок обстрілу – не можна самостійно розбирати завали. Детальніше про те, як діяти при завалі будинку – читайте за посиланням.

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Обстріл стрілецькою зброєю

Якщо при обстрілі стрілецькою зброєю людина перебуває вдома, необхідно заховатись у закритому приміщенні якомога далі від дверей і вікон. Наприклад, у ванній чи сходовому майданчику під'їзду.

Якщо такої можливості немає – треба лягти на підлогу та прикритись стійким предметом. У випадку, якщо людина при обстрілі перебуває надворі – треба лягти на землю і прикрити голову руками.

Ефективним захистом може стати будь-який міцний виступ: сходинки або бетонна сміттєва урна. Однак не варто ховатись за автомобілями чи кіосками.

Артилерійський обстріл

При обстрілі стрілецькою зброєю слід лягти у позу ембріона. Треба розвернутись ногами у бік стрілянини, голову прикрити руками та відкрити рот.

При артилерійському обстрілі системами залпового вогню необхідно відразу впасти на землю, закрити голову сумкою або руками. Перший обстріл слід перечекати лежачи, а потім – ховатись у безпечному заглибленому приміщенні.

При цьому варто обирати місце у кутку, недалеко від виходу. Залишатись в укритті необхідно не менше ніж 10 хвилин після завершення обстрілу.

Як поводитись під час обстрілів / Інфографіка Spravdi