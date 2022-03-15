Так, Центр протидії дезінформації нагадує основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань.

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Правило "двох стін"

Насамперед завжди слід пам'ятати, що від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховайтеся у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною – тамбур, коридор або передпокій.

Правило "двох виходів"

Крім того, ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше 2 виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом – це пастка. Річ у тім, що єдиний вихід може завалитись або бути заблокованим, тому краще обирати приміщення з двома.



Як врятуватися під час ракетних ударів та бомбардувань: основні правила / Центр протидії дезінформації

Повний текст допису МВС України у Фейсбук:

Основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань ворогом українських міст

Правило "двох стін"

Від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо. Тому ховатися безпечно у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною. Зазвичай це тамбур, коридор або передпокій. Навіть якщо вам здається, що будинок нестійкий, підвалу нема, а в сховищі немає місця, лишайтеся біля опірних стін — вони витримають.

Правило "двох виходів"

Ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше 2 виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом — це пастка. Єдиний вихід може завалити уламками будинку або під час пожежі він може бути заблокованим. Проте сучасні підземні паркінги та підвали у більшості будинків спроєктовані безпечно. Крім кількох виходів вони оснащені датчиками диму та в них передбачені системи пожежогасіння.