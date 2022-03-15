Так, Центр протидії дезінформації нагадує основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань.
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Правило "двох стін"
Насамперед завжди слід пам'ятати, що від небезпеки вас має відділяти щонайменше 2 стіни, бо одна, ймовірно, зруйнується від удару, а друга візьме на себе уламки стіни, віконного скла тощо.
Тому ховайтеся у місці, яке розташоване за другою від фасаду опорною стіною – тамбур, коридор або передпокій.
Правило "двох виходів"
Крім того, ви повинні чітко знати, що з укриття є щонайменше 2 виходи. Тому підвал чи гараж з одним виходом – це пастка.
Річ у тім, що єдиний вихід може завалитись або бути заблокованим, тому краще обирати приміщення з двома.
Як врятуватися під час ракетних ударів та бомбардувань: основні правила / Центр протидії дезінформації
Повний текст допису МВС України у Фейсбук:
Основні правила, що рятують життя під час ракетних ударів та бомбардувань ворогом українських міст