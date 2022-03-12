Як пояснили в установі, під час оголошення повітряної тривоги не завжди є можливість добігти до укриття. У такому випадку варто сховатися між двома стінами у квартирі або будинку.

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Як діяти при завалі будинку

Однак якщо будинок під час обстрілу обвалився, варто дотримуватись наступних дій.

Спробувати вивільнити руки та ноги.

Оцінити навколишню ситуацію.

Обережно розібрати завал, не чіпати те, на чому все тримається.

За можливості треба надати собі першу медичну допомогу.

Важливо спробувати чимось вкритися, щоб не втрачати тепло та дочекатися на допомогу.

Як наголосили у Центр протидії дезінформації, якщо не впевнені у своїх силах – кличте на допомогу. Якщо є можливість, треба зателефонувати комусь або хоча б стукати по трубах.



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