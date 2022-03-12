Як пояснили в установі, під час оголошення повітряної тривоги не завжди є можливість добігти до укриття. У такому випадку варто сховатися між двома стінами у квартирі або будинку.

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Як діяти при завалі будинку

Однак якщо будинок під час обстрілу обвалився, варто дотримуватись наступних дій.

  • Спробувати вивільнити руки та ноги.
  • Оцінити навколишню ситуацію.
  • Обережно розібрати завал, не чіпати те, на чому все тримається.
  • За можливості треба надати собі першу медичну допомогу.
  • Важливо спробувати чимось вкритися, щоб не втрачати тепло та дочекатися на допомогу.

Як наголосили у Центр протидії дезінформації, якщо не впевнені у своїх силах – кличте на допомогу. Якщо є можливість, треба зателефонувати комусь або хоча б стукати по трубах.

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Що має бути в аптечці першої необхідності / Інфографіка 24 каналу