Как пояснили в учреждении, во время объявления воздушной тревоги не всегда есть возможность добежать до укрытия. В таком случае стоит спрятаться между двумя стенами в квартире или доме.
Важно Момент попадания снаряда в жилой дом в Николаеве: ужасное видео
Как действовать при завале дома
Однако если дом во время обстрела обвалился, стоит придерживаться следующих действий.
- Попытаться высвободить руки и ноги.
- Оценить окружающую ситуацию.
- Осторожно разобрать завал, не трогать то, на чем все держится.
- По возможности надо оказать себе первую медицинскую помощь.
- Важно попробовать чем-то укрыться, чтобы не терять тепло и дождаться помощи.
Как отметили в Центре противодействия дезинформации, если не уверены в своих силах – зовите на помощь. Если есть возможность, надо позвонить кому-то или хотя бы стучать по трубам.
Что должно быть в аптечке первой необходимости / Инфографика 24 канала