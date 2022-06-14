Правительство наконец согласовало "транспортный безвиз" с ЕС: когда подпишут соглашение

Правительство Украины 13 июня согласовало конечную редакцию Соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии. Ожидается, что документ будет подписан уже до конца этого месяца.

Так называемого "транспортного безвиза" с ЕС, который внедрит это соглашение, украинские перевозчики ждали около пяти лет. Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем на своей странице в фейсбуке.

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Почему это важно

Мустафа Найем рассказал, что за последние пять лет Европейский Союз стал основным партнером Украины в области торговли. Так, удельный вес товарооборота со странами Евросоюза в 2021 году составил более 41% от общего показателя, а объем грузовых перевозок автотранспортом увеличился почти на 42%.

Вместе с тем, дальнейший рост был ограничен недостатком разрешений на международные перевозки, количество которых по отдельным направлениям либо оставалось на том же уровне, либо значительно сокращалось. Такая разрешительная система создавала искусственный барьер для ведения свободной торговли и ограничивала не только двустороннюю торговлю, но транзит украинских товаров через страны Евросоюза.

При этом вследствие полномасштабного вторжения России и блокирования украинских портов объем товарооборота с ЕС именно автомобильным транспортом в течение трех последних месяцев вырос сразу в несколько раз. Одно топливо автотранспортом было импортировано в 15 раз больше , чем до 24 февраля 2022 года.

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Что изменит подписание соглашения

Мустафа Найем объяснил, что фактически подписание Соглашения о либерализации автомобильных перевозок с Еврокомиссией будет иметь для украинских перевозчиков такое же значение, как отмена визового режима с ЕС.

Ни одна разрешительная система не смогла бы выдержать столь резкого увеличения погрузки на автотранспортные перевозки, и до этого существовал большой риск остановки экспорта автомобильным транспортом уже в сентябре – октябре этого года.

Теперь, после подписания так называемого "транспортного безвиза", проблема нехватки разрешений на международные перевозки грузов автотранспортом раз и навсегда будет решена . К слову, Мустафа Найем поблагодарил за поддержку Украины по заключению этого соглашения с ЕС польским коллегам , в частности Министерству инфраструктуры Польши, его руководителю Анджею Адамчуку и польским перевозчикам.

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