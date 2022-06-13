По этому маршруту судно безопасно обошло российскую блокаду и доставило кукурузу в Европу. В настоящее время корабль находится в испанском порту Ла-Корунья.

Читайте также : Гарантий нет: что ждет Украину, если экспорт зерна не восстановят

К 14 июня кукурузу уже разгрузят

По данным американского издания, грузовой корабль Alppila прибыл на рассвете 13 июня. Его планируют разгрузить в один день.

Это первая партия украинского зерна, достигшая северо-западной Испании морским путем. Судно использовало новый морской путь, открытый в Балтийском море, чтобы избежать блокады российскими ВМС портов Украины на Черном море,

– говорится в сообщении.

Заметим, что ранее Украина предлагала план из 3 пунктов, позволяющих разблокировать зерно:

Россия должна вывести свои военно-морские силы из Черного и Азовского морей;

мир должен предоставить Украине военную технику по защите южного побережья. Она нужна на случай, если Россия решит воспользоваться разминированием;

партнеры должны развернуть международную военно-морскую миссию для патрулирования экспортных путей.

К теме Пропагандисты "сожгли": депутат раскрыл ложь кафиров по зерну в Мариуполе

Путин стремится уморить голодом ряд стран, – историк

Известный историк и автор книги "Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным" Тимоти Снайдер считает, что президент России Владимир Путин имеет план по тому, как уморить голодом ряд стран мира . То, что сейчас происходит в Украине, является одним из этапов этого жестокого замысла.

В частности, глава Кремля хочет лишить продовольствия развивающейся страны. Именно для этого он блокирует украинское зерно. По словам историка, последствия таких действий государства-агрессорки будут ужасающими. Ведь в прошлом два диктатора уже хотели установить контроль над сельским хозяйством Украины. Речь идет об Адольфе Гитлере и Иосифе Сталине. Тогда это завершилось трагедией.

У "голодного" плана Путина есть 3 уровня

Перекрыв экспорт, разрушить украинское государство;

сделать ситуацию в Европейском Союзе нестабильной благодаря людям из стран Африки, которые будут убегать от голода;

распространять пропагандистскую кампанию против Украины. Мол, это Киев не хочет поставлять зерно.

По замыслу Путина голодные бунды помогут ему победить Украину в войне. Ведь при распространении голода рупоры Кремля будут призывать мир признать оккупированные территории Украины российскими, а также отменить санкции против государства-агрессорки.

К теме смотрите видео об угрозах экспорта украинского зерна в будущем: