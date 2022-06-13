Об этом рассказал эксперт Национального Института стратегических исследований Николай Замикула. Он также отметил, что мы потеряем урожай, который сейчас храним в ангарах, это повлечет за собой потери для бюджета и в будущем – потери позиций на рынках сбыта.

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Ибо в случае нормализации ситуации до следующего года, когда мы отразим агрессию и сможем разблокировать порты – нет никаких гарантий, что наше место не займут другие производители той же продукции,

– говорит Замикула.

По его словам, мы слышали немало разговоров о том, что Украина в мире – над аграрным государством, от которого зависят миллионы людей. Так вот, эта российская блокада наносит очень серьезный удар по этой идее, говорит эксперт.

Отметим, что недавно Глава Африканского союза и президент Сенегала Маки Салл призвал разминировать украинские порты для вывоза зерна в страны Африки. Утверждая, что Владимир Путин пообещал не нападать.

Разблокировка украинских портов

По словам спикера МИД Украины Олега Николенко, следует уважать законные интересы безопасности Украины. В настоящее время Украина предложила план из 3 пунктов , который позволит разблокировать морские порты для возобновления экспорта зерна:

Россия должна вывести свои военно-морские силы в Черном и Азовском море.

Должна быть предоставлена военная техника для защиты южного побережья Украины. В случае, если Россия решит воспользоваться разминированием.

Для патрулирования экспортных путей должна быть развернута международная военно-морская миссия.

Россия ворует зерно из Украины

Пока южные территории находятся под временной оккупацией, кафиры вывозят оттуда украинскую продукцию, в первую очередь зерно.

Его тоннами вывозят грузовикам в оккупированный Крым, откуда грузят на корабле и везут в Сирию, где пытаются продать. Недавно стало известно, что приобрести краденое из Украины покупает даже Турция , обещавшая помочь с его экспортом на рынок.

Также одной из стран, которой Россия пыталась продать украденное в Украине зерно, был Египет. Но наши дипломаты вовремя отреагировали, там отказались покупать награбленное. Поэтому судно сменило направление на Ливан и Сирию.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины предполагали, что из Сирии похищенное зерно могут перевозить в страны Ближнего Востока контрабандным путем. Кроме зерна, у украинских разведчиков есть информация, что кафиры похищают и другие овощи: свеклу, картофель, капусту и другое.

Детальнее об угрозах для экспорта украинского зерна в будущем: смотрите видео