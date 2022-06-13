Про це 24 каналу розповів експерт Національного Інституту стратегічних досліджень Микола Замікула. Він також зазначив, що ми втратимо той урожай, який зараз зберігаємо в ангарах, це потягне за собою втрати для бюджету і в майбутньому – втрати позицій на ринках збуту.

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Бо у випадку нормалізації ситуації до наступного року, коли ми відіб'ємо агресію та зможемо розблокувати порти – немає жодних гарантій, що наше місце не посядуть інші виробники тієї ж продукції,

– говорить Замікула.

За його словами, ми чули чимало розмов про те, що Україна в світі – над аграрна держава, від якої залежать мільйони людей. Так от, ця російська блокада, завдає дуже серйозного удару по цій ідеї, каже експерт.

Зауважимо, нещодавно Голова Африканського союзу та президент Сенегалу Макі Салл закликав розмінувати українські порти для вивезення зерна до країн Африки. Стверджуючи, що нібито Володимир Путін пообіцяв не нападати.

Розблокування українських портів

За словами речника МЗС України Олега Ніколенка, слід поважати законні інтереси безпеки України. На цей момент Україна запропонувала план із 3 пунктів, який дозволить розблокувати морські порти для відновлення експорту зерна:

Росія має вивести свої військово-морські сили, які є в Чорному та Азовському морі.

Має бути надана військова техніка для захисту південного узбережжя України. На випадок, якщо Росія вирішить скористатися розмінуванням.

Для патрулювання експортних шляхів має бути розгорнуто міжнародну військово-морську місію.

Росія краде зерно з України

Поки південні території перебувають під тимчасовою окупацією, окупанти вивозять звідти українську продукцію, а насамперед зерно.

Його тоннами вивозять вантажівкам в окупований Крим, звідки його вантажать на кораблі й везуть до Сирії, де намагаються продати. Нещодавно стало відомо, що придбати крадене з України купує навіть Туреччина, яка обіцяла допомогти з його експортом на ринок.

Також однією з країн, якій Росія намагалася продати вкрадене в Україні зерно, був Єгипет. Але наші дипломати вчасно відреагували, тож там відмовилися купувати награбоване. Тому судно змінило напрямок на Ліван та Сирію.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України припускали, що з Сирії далі викрадене зерно можуть перевозити до країн Близького Сходу контрабандним шляхом. Окрім зерна, в українських розвідників є інформація, що окупанти викрадають й інші овочі: буряк, картоплю, капусту та інше.

Детальніше про загрози для експорту українського зерна в майбутньому: дивіться відео