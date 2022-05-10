В Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України припускають, що далі викрадене зерно можуть перевозити до країн Близького Сходу через контрабанду.

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Окупанти просто крадуть українську продукцію

Українські розвідники розповіли про кілька особливо великих крадіжок, які росіяни здійснили на тимчасово окупованих територіях. Такі випадки фіксували і в Запорізькій, і в Херсонській, і в Харківській областях.

В Пологах Запорізької області окупанти вже збирають зерно та насіння соняшника зі сховищ для перевезення в окупований Крим.

окупанти вже збирають зерно та насіння соняшника зі сховищ для перевезення в окупований Крим. У селі Волохів Харківської області дійшло до того, що колаборанти почали допомагати окупантам викрадати зерно з ангарів. Всю продукцію перевозять до російського кордону.

дійшло до того, що колаборанти почали допомагати окупантам викрадати зерно з ангарів. Всю продукцію перевозять до російського кордону. З Малої Лепетихи Херсонської області на спеціально обладнаних вантажівках вивезли 1500 тонн зерна до окупованого Криму.

Окрім зерна, в українських розвідників є інформація, що окупанти викрадають й інші овочі: буряк, картоплю, капусту тощо.

Дипломати працюють, щоб ніхто не брав крадену продукцію

Українські дипломати ретельно працюють, щоб жодна держава не приймала такі кораблі у свої порти і не брала крадену продукцію. Була інформація, що Єгипет хотів придбати крадене зерно. Але цьому вдалося запобігти.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, є одна держава, на яку ніяк не вплинути. Це було очевидно.

Єдина країна, в якій ми не можемо зупинити швартовку такого судна – це Сирія. Це найближчий союзник Росії. Проте з усіма іншими країнами ми працюємо, щоб ніхто з них не спокушався на вкрадене українське зерно,– розповів Кулеба.

Росіяни безсовісно мародерять в Україні

Росіяни викрадають в Україні все, до чого тільки можуть дотягнутися. Були історії як про унітази, так і про пральні машинки й електричні чайники без підставки. Крадіжка зерна здатна наробити серйозні проблеми. Україна експортує його по всьому світу, тому в деяких державах може бути голод .

. У Мелітополі окупанти додумалися викрасти сільськогосподарської техніки на близько 5 мільйонів доларів. Однак вони не зможуть її завести, бо усе дистанційно заблокували.

З Маріуполя росіяни вивезли справні апарати ШВЛ, які витримали бомбардування.

Випадки таких крадіжок зовсім непоодинокі.

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