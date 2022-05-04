Росія вивозить з окупованих районів Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей продовольство. Цю інформацію підтвердив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький.

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За його словами, на тих територіях, які опинилися під тимчасовою російською окупацією, було близько 1,3 мільйона тонн зернових.

"Вони потрібні для забезпечення щоденної продовольчої безпеки, тобто харчування українців, які там живуть, і виконання необхідних весняних польових робіт з точки зору посіву ярих культур. Жодних стратегічних запасів там не було", – заявив Тарас Висоцький.

Тепер же міністерство отримало підтвердження, що російські окупанти вивезли з кожного регіону близько 100 тисяч тонн зернових. Тобто загалом 400 тисяч тонн. Відтак вони вивозять зерно, яке було передбачене для харчової безпеки.

"Якщо це буде продовжуватися, і будуть вивозитися не запаси, а те, що там залишили до нового врожаю, може з'явитися загроза голоду", – наголосив Тарас Висоцький.

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Це не перші випадки, коли росіяни виводять продовольство з України в Росію. Роблять вони це через територію тимчасово окупованого Криму, а вже звідти – на територію материкової Росії.

Окрім вивезення продовольства, росіяни знищують місця їх зберігання та обробки. Так, у Рубіжному авіабомбами було знищено новий елеваторний комплекс, який відкрили лише у 2020 році.

Також під час ракетного обстрілу окупанти влучили в склад зерносховища в Дніпропетровській області.

Влада російських регіонів і не приховує, що продовольство з України буде вивозитися до них. Адже там є нестача через запроваджені санкції.

В українській розвідці зазначають, що це цілком обдуманий крок зі сторони окупантів, щоб зламати дух українців до боротьби. Адже створивши гуманітарну кризу в місті, поставивши людей за крок від вимирання через голод, окупанти не будуть мати опору в цих містах.