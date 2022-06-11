По словам Маки Салла, у него была встреча с президентом России Владимир Путин, который якобы заверил, что не нападет в случае разминирования украинских портов.

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"Я ему даже сказал: "Украинцы сказали, что если они разминируют, то вы войдете в порт", – вспомнил Маки Салл.

Он сказал, что нет, он не войдет, и это обязательство, которое он взял на себя. Теперь предстоит работа по разминированию с участием Организации Объединенных Наций. Чтобы мы могли начать вывозить украинскую пшеницу,

– сообщил Маки Салл.

Ответ Украины

Представитель МИД Украины Олег Николенко отметил, что Украина всегда была надежным поставщиком сельскохозяйственной продукции на рынки Африки и намерена возобновить экспорт зерна, чтобы помочь странам удовлетворить свои продовольственные потребности.

Однако один важный момент должен быть кристально ясен. Африке грозит скачок цен на продовольствие и потенциальный голод из-за вторжения России в Украину,

– сообщил Олег Николенко.

"Российская армия разрушает важнейшую сельскохозяйственную инфраструктуру, блокирует украинские морские порты и зерновые терминалы и наносит ракетные удары по южным сельскохозяйственным районам Украины. Россия также ворует зерно с захваченных силой украинских территорий", - добавил Николенко.

Он акцентировал, что неприятно слышать об обязанностях Украины, когда отсутствует осуждение России и призывы к прекращению разрушительной войны.

"Мы усвоили урок, что словам президента Путина нельзя доверять. До 24 февраля он и его официальные лица неоднократно публично заявляли, что Россия не вторгнется в Украину. Она вторглась. Российское военное руководство пообещало, что их армия не будет атаковать гражданскую инфраструктуру и мирное население " Сейчас он разрушает города и села, превращая их в руины и выжженную землю ", - рассказал спикер МИД Украины.

Кроме того, он отметил, что число погибших мирных жителей уже достигло тысячи. 20% территории Украины незаконно оккупированы Россией.

Разблокировка портов

По его словам, следует уважать законные интересы безопасности Украины. В настоящее время Украина предложила план из 3 пунктов , который позволит разблокировать морские порты для возобновления экспорта зерна:

Россия должна вывести свои военно-морские силы в Черном и Азовском море.

Должна быть предоставлена военная техника для защиты южного побережья Украины. В случае, если Россия решит воспользоваться разминированием.

Для патрулирования экспортных путей должна быть развернута международная военно-морская миссия.

Олег Николенко призвал президента Сенегала Маки Салла и Африканский союз использовать свои рычаги влияния на Россию, чтобы убедить ее прекратить бессмысленные боевые действия. "Прекращение войны позволит разблокировать 22 миллиона тонн застрявших в морских портах зерна и предотвратить продовольственный кризис в Африке и за ее пределами", — пояснил Николенко.

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