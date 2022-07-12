Вырезал возлюбленной язык, сердце и женские органы: правоохранители задержали жениха-потрошителя

Хладнокровным потрошителем-убийцей незнакомки оказался успешный адвокат и участник ток-шоу о браке. Он вырвал возлюбленной сердце и женские органы, а затем похоронил ее в чемодане, сообщает Офис Генерального прокурора Украины.

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По данным следствия, в мае 2022 года в одном из сел Обуховского района подозреваемый убил свою сожительницу. В дальнейшем он расчленил тело, сложил некоторые его части в чемодан и оставил в канале возле насосной станции,

– говорится в сообщении.

Правоохранители задержали мужчину в Ирпене Киевской области. Во время обыска по месту жительства обнаружены внутренние органы человека, а также осколочная ручная граната РГД-5. Ему уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве женщины и незаконном обращении с боевыми припасами.

В настоящее время суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.



Правоохранители задержали жениха-потрошителя / Фото из телеграма Офиса Генпрокурора

Вырвал сердце и женские органы, а затем похоронил в чемодане

Как сообщил генерал Андрей Небитов, убийца порезал возлюбленную на куски и по ночам развозил останки по свалкам Обуховщины. Руки и ноги сложил в дорожную сумку и выбросил в пруд.



Чемодан с останками женщины, который был найден возле пруда / Фото из телеграма Андрея Небитова

Установить личность погибшей чудом удалось по брендовому платью.



Женщина, которую зарезал жених / Фото из телеграма Андрея Небитова

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