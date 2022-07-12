Вирізав коханій язик, серце й жіночі органи: правоохоронці затримали нареченого-різника
Джерело:Офіс Генпрокурора
На початку червня на березі водойми в селі Нові Безрадичі місцеві працівники виявили дорожню валізу з частинами тіла. Всередині були відрізані жіночі кінцівки, а також фрагменти хребта.
Правоохоронці затримали нареченого-різника
Холоднокровним різником-вбивцею незнайомки виявився успішний адвокат та учасник ток-шоу про одруження. Він вирвав коханій серце та жіночі органи, а потім поховав її у валізі, повідомляє Офіс Генерального прокурора України.
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За даними слідства, у травні 2022 року в одному із сіл Обухівського району підозрюваний вбив свою співмешканку. У подальшому він розчленував тіло, склав деякі його частини до валізи та залишив у каналі поблизу насосної станції,
– йдеться у повідомленні.
Правоохоронці затримали чоловіка в Ірпені, що на Київщині. Під час обшуку за місцем його проживання виявлено внутрішні органи людини, а також осколкову ручну гранату РГД-5. Йому вже повідомлено про підозру в умисному вбивстві жінки та незаконному поводженні з бойовими припасами.
Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.
Правоохоронці затримали нареченого-різника / Фото з телеграму Офісу Генпрокурора
Вирвав серце та жіночі органи, а потім поховав у валізі
Як повідомив генерал Андрій Нєбитов, вбивця порізав кохану на шматки і ночами розвозив рештки по смітниках Обухівщини. Руки і ноги склав у дорожню сумку та викинув у ставок.
Валіза із рештками жінки, яку було знайдено біля ставку / Фото з телеграму Андрія Нєбитова
Встановити особу загиблої дивом вдалося по брендовій сукні.
Жінка, яку зарізав наречений / Фото з телеграму Андрія Нєбитова
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